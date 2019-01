Videoanálisis Resident Evil 2: terror en estado puro hecho videojuego Resident Evil 2 / Capcom Capcom recupera uno de los títulos que consolidaron el género del survival horror RAÚL ROMERO Miércoles, 30 enero 2019, 10:08

Corría el año 1996 cuando se lanzó una nueva referencia para la primera PlayStation. Se trataba de un enfoque diferente en juegos de terror: un título sobre zombies en el que disparos y puzles se entremezclaban con una gran puesta en escena y un ambiente claustrofóbico. Hasta el punto de ser censurado, dada la cantidad de hemoglobina y sus escenas truculentas. Aquel juego se llamaba 'Resident Evil' e instauró (con el permiso de Alone in the Dark) el género del survival horror.

Tras la gran acogida de la primera parte, Capcom se lanzó al desarrollo de una secuela. Resident Evil 2 siguió la misma línea en cuanto a envoltorio, con gráficos pre-renderizados y modelados tridimensionales, pero en lugar de centrar la acción en una gran mansión, el grueso de la trama giraría en torno a una ciudad. Encarnamos así al policía Leon S. Kennedy, quien topa con la debacle ocasionada por el 'Virus-G' en Raccoon City; además de a Claire Redfield, en plena búsqueda de su hermano tras lo sucedido en el primer juego.

A partir de esta premisa se nos presenta una aventura terrorífica, marcada por una atmósfera de tensión en práctica soledad... salvo los sustos esporádicos que terminaron por caracterizar a la franquicia. La buena nueva es que dichas sensaciones se mantienen inalterables en el remake que acaba de llegar al mercado, dos décadas después. ¿Persisten el resto de virtudes que recordamos? ¿Cómo habrán sorteado los desarrolladores las aristas que conllevan los años? Reproducid nuestra crítica en vídeo, a continuación, para salir de dudas.

Resident Evil 2 ya está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y compatibles. El juego distribuyó 3 millones de copias en su primera semana y Capcom ya ha anunciado el lanzamiento de tres historias alternativas como contenido adicional descargable, disponible el 15 de febrero de forma gratuita.