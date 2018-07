Análisis de Sonic Mania Plus para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC Sonic Mania Plus / SEGA El erizo azul mejora la experiencia del año pasado SARA BORONDO Miércoles, 25 julio 2018, 13:08

Sonic no ha tenido una vida fácil desde la época de los 16 bits. Ni en las siguientes consolas a partir de Mega Drive ni en las 3D se ha encontrado cómodo ni ha tenido un juego a la altura de los primeros títulos de la serie. El personaje ha logrado sobrevivir durante dos décadas gracias a su carisma y a una base de aficionados que nunca perdió la fe en que el erizo azul de Sega volvería a tener un juego con la calidad deseada.

Tantos años de espera llegaron a su final el año pasado, con Sonic Mania, del que se puede leer el análisis aquí, y que lograba transmitir las sensaciones que se vivían con los juegos de Mega Drive, pero reinterpretando cada nivel con brillantez. Ahora llega Sonic Mania Plus, una versión mejorada más todavía del mismo título con el que el juego ha conseguido, de momento, una puntuación en Metacritic de 87 en la versión de PS4 y de 90 en la de Switch (la versión de Xbox One no tiene aún valoración media), lo que lo convierte en el Sonic mejor valorado de los últimos 25 años, según ha informado en twitter la cuenta oficial de la mascota de Sega.

Sonic Mania Plus amplía el multijugador en la misma pantalla a cuatro personas y añade un modo de juego y dos personajes:el armadillo Mighty y la ardilla voladora Ray.

Mighty salta y golpea con fuerza el suelo al caer, no le dañan los pinchos, aturde a los amigos con su ataque y resiste con su caparazón a pequeños proyectiles, además de que abre algunas áreas a las que otros personajes no pueden acceder, y Ray puede planear.

Hay nuevas fases de bonus que son un homenaje a Sonic Spinball en las que se puede conseguir bonificaciones o un nuevo personaje, además de nuevos niveles o versiones de los que ya había en distintos momentos del día.

El modo Bis comienza en Angel Island, que es una especie de introducción en la que el protagonista es Sonic que libera a sus compañeros para después llevar al jugador por distintos escenarios de Mania en los que se han producido ciertos cambios, desde nuevas paletas de colores a la modificación de los patrones de ataque de algunos jefes finales.

El jugador controla a dos personajes entre los que puede alternar aprovechando las distintas habilidades de cada uno. Para ello hay que elegir los dos personajes entre los cinco jugables (Sonic, Tails, Knuckles, Mighty y Ray) aunque solo se pueden tener dos activos; se pueden cambiar los activos y los inactivos en los monitores que hay por los escenarios. A cambio, no puede entrar un segundo jugador en la partida.

Sonic Mania Plus es un descargable que cuesta 5€ en descarga digital, aunque también hay una edición física que cuesta 29,95€ en las tres versiones (PS4, Xbox One y Switch).