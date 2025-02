WhatsApp sufre una caída en su servicio a nivel mundial

Gabriel Cuesta Viernes, 28 de febrero 2025, 16:51 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

La plataforma de mensajería WhatsApp ha sufrido una caída a nivel mundial desde las 16.18 horas. La aplicación está sufriendo problemas en un número importante de dispositivos, cuyos usuarios no pueden mandar y recibir mensajes desde sus teléfonos móviles. En cambio, parece que funciona con normalidad el servicio de WhatsApp web para el ordenador.

A los pocos minutos de que comenzase el error, numerosos usuarios han comenzado a notificar el fallo a través de sus cuentas de 'X', antes Twitter. Lo hacen desde varias partes del mundo, por lo que se trata de una caída del servidor a nivel mundial. Por el momento, la empresa Meta, propietaria de la aplicación de mensajería y otras redes sociales como Faacebook e Instagram, no ha dado explicaciones al respecto a través de sus canales oficiales.

Otra página que refleja el fallo generalizado es Down Detector, portal especializado en recoger errores de servicios digitales. Eso sí, la experiencia no está siendo la misma para todos los usuarios. La mayoría no pueden hacer uso de sus chats. No pueden enviar mensajes, contenidos multimedia o notas de voz. Tan solo unos pocos pueden hacerlo con normalidad.

La caída se ha producido a nivel globa, con un importante pico de avisos en la Costa Este y Oeste de Estados Unidos, sobre todo en focos de población importantes como Nueva York, Boston o San Francisco. También en toda España. Poco puede hacer el usuario para saber cuándo se restablece. Lo más práctico es estar atento a redes sociales como 'X' o Facebook para conocer sí se ha restablecido para el resto de contactos.

