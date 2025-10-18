El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'veroño' se acaba el domingo: un frente traerá de nuevo las lluvias a Bizkaia

Tras varias jornadas con temperatura más propios del final del verano, los termómetros descenderán ligeramente

Marina León

Marina León

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:00

El 'veroño' que parecía haberse instalado en Bizkaia durante las últimas semanas, llega a su fin. Tras varias jornadas con temperatura en torno a los 25 grados -valores más propios del final del verano que del otoño-, el domingo volverán las lluvias al territorio por la llegada de un frente y los termómetros descenderán ligeramente.

Pero todavía quedan por delante unas cuantas horas en las que brillará el sol y los cielos seguirán completamente despejados. Este sábado en Bilbao se esperan máximas de 28 grados y mínimas en torno a los 15. El domingo aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones débiles. El viento del suroeste soplará con más intensidad y dejará algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña. Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán algo más intensas por la tarde.

El cambio más notable llegará el lunes. La semana arrancará con un tiempo de lo más otoñal y las máximas rondarán los 20 grados. Las nubes abundarán en la mitad norte dejando chubascos irregulares, más copiosos durante la primera mitad del día. Todo ello acompañado de vientos del oeste, que soplarán con cierta intensidad en la costa. Aunque todavía es pronto para saberlo con certeza, según el pronóstico, la semana transcurrirá de la misma forma: marcada por los cielos cubiertos y los chubascos.

Te puede interesar

