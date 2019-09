Continúa su búsqueda 200 policías, helicópteros y los GEO buscan a Blanca Fernández Ochoa El coche de Blanca Fernández Ochoa, en el lugar donde ha sido encontrado. / EFE «Cada día estamos más preocupados», reconoce la familia de Blanca Fernández Ochoa. La hija de la esquiadora denunció su desaparición el 24 de agosto EL CORREO Lunes, 2 septiembre 2019, 11:46

«Cada día que pasa la familia está más preocupada». Adrián Federighi, cuñado de Blanca Fernández Ochoa, no oculta que las esperanzas de encontrar en buen estado a la esquiadora son cada vez más reducidas. La medallista olímpica lleva desaparecida desde el pasado 23 de agosto. Este domingo se peinaron «muchas zonas» de la sierra cercana a Cercedilla (Madrid), pero por el momento no se ha encontrado «ni un indicio de dónde está Blanca». Este lunes se ha ampliado el dispositivo y 200 agentes tratan de dar con su paradero. Por el momento, no se ha encontrado ningún objeto personal de la deportista.

A su llegada al aparcamiento donde se celebra la reunión de coordinación para la búsqueda, Federighi, portavoz de la familia, ha indicado este lunes que están «esperanzados» en que este lunes se encuentre alguna pista. Se ha desplegado un gran dispositivo, al que este lunes se han sumado más de un centenar de voluntarios. La búsqueda se centra ahora en Cercedilla, donde su coche fue localizado este domingo.

Olivia, la hija de Blanca Fernández Ochoa denunció su desaparición el pasado 24 de agosto al advertir que había dejado el móvil en casa después de decir que se iba al norte a hacer senderismo unos días.

«Desgraciadamente no hay ninguna novedad en la investigación», lamenta Federeghi. La familia habla de un «accidente» como probable causa de la desaparición. «No hay ninguna razón para pensar otra cosa», subraya.

En ese sentido, y respecto a las imágenes en las que se puede ver a la deportista comprando en un supermercado el sábado 24 de agosto, ha señalado que «si se va a hacer senderismo se va con víveres, lo que demuestra que Blanca no salió de forma improvisada, sino preparada».

Dispositivo de búsqueda con helicópteros y los GEO

El dispositivo de búsqueda es más amplio desde este lunes. Más de 200 agentes, entre policías nacionales, guardias civiles y policías locales, con sus correspondientes unidades especializadas, guías caninos y helicópteros, además de bomberos y agentes forestales buscan por la zona de la sierra de Cercedilla a la exesquiadora.

Concretamente, por parte de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación, están desplegados más de 100 efectivos, además de guías caninos, Unidades de Intervención Policial (UIP), unidades de caballería, coordinados a través de un centro de coordinación. También está la Brigada de Policía Judicial, tres helicópteros y agentes de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) en puntos de alta montaña y de difícil acceso.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado a más de 100 efectivos por turnos. En la zona de Cercedilla ya se encuentra el jefe especialista de Montaña, Unidades de Seguridad, el servicio aéreo, el Grupo Cinológico (perros) y especialmente agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

Están peinando la zona a través de grupos mixtos compuestos algunos solo de agentes y técnicos, y otros con voluntarios, montañeros, vecinos expertos en la zona, etcétera.

Asimismo, en el lugar también se encuentran bomberos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, con varias dotaciones y medios aéreos, colaborando en la búsqueda en plena coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil.