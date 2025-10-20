El truco de un bilbaíno para cambiar de línea de metro en San Ignacio: «Para que no te toque correr por el andén» Unai González utiliza esta técnica cuando «no da tiempo a mirar el destino en el frontal del metro o no se puedan ver bien los paneles informativos»

Marina León Lunes, 20 de octubre 2025, 09:32 Comenta Compartir

«¿Alguna vez habéis tenido que hacer un cambio de metro en San Ignacio de la línea 1 a la línea 2 y os ha tocado correr?» El creador de contenido Unai González (@unai_gzlz) ha querido compartir con sus seguidores un truco que aplica él en su día a día «para que no te toque correr por el andén», dice el joven, que también desveló una alternativa para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña.

La clave es bajarse «atrás del todo» y habrá que fijarse en el semáforo que se encuentra en el interior del túnel. «Si pone 2 quiere decir que el siguiente tren irá a la Línea 2, hacia Kabiezes. Si pone 1, irá a Plentzia. Tendremos que fijarnos en qué número pone para saber si tenemos que ir rápido al otro andén o no», explica. Eso sí, aclara que este truco resulta eficaz en caso de que no dé «tiempo a mirar el destino en el frontal del metro o no se puedan ver bien los paneles informativos»,

Para que quede más claro, pone un ejemplo. «Venimos de Barakaldo, que es Línea 2 y queremos ir a Leioa, que es Línea 1. Una vez estemos en San Ignacio, si pone 2, no corremos porque sabemos que ese tren va a ir hacia Kabiezes, si por el contrario pone 1, nos tocará echarnos una carrera porque el tren que está parado en el andén es el que nos toca correr», añade.

En los comentarios del video hay quienes consideran de lo más últil el consejo del bilbaíno. «Es más sencillo mirar el cartel donde anuncian el próximo metro, como toda la vida», comenta un usuario. «Evidentemente se puede hacer, pero si vienes montado en la parte posterior del vagón, muchas veces igual no te puedes fijar», responde el autor de la publicación. «Llevo toda mi vida engañando pensando que esa flecha era para ver en que piso esta el ascensor», bromea otro internauta.