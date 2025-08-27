El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Linus Pauling en una fotografía de la década de 1930 compartida por el Centro de Investigación de Colecciones y Archivos especiales. Falleció el 19 de agosto de 1994. Oregon State University Libraries SCARC

Tres décadas sin Linus Pauling, el científico que consagró su vida a terminar con las guerras

Defensor del desarme nuclear, fue una de las cinco personas en ganar dos premios Nobel: en 1954 en Química y en 1962 el de la Paz

Raluca Mihaela Vlad

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:11

El lunes 6 de agosto de 1945 a las 08:15 de la mañana se lanzó la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. Tres días después ... siguió Nagasaki. La pérdida de vidas no tuvo precedentes. Para Linus Pauling, científico y pacifista galardonado con el Nobel de Química en 1954 y de la Paz en 1962, aquello era la advertencia de que la humanidad podía borrarse a sí misma en segundos si no se frenaba la carrera nuclear.

Te puede interesar

