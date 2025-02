El sustituto del café que triunfa en Mercadona: una fuente de calcio y proteínas

Marina León Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:56 Comenta Compartir

Mercadona ha conquistado a los amantes del café. El supermercado valenciano tiene una amplia gama de bebidas vegetales, entre ellas, una de las que más triunfa entre los clientes es la de soja con sabor a café. Según explica el nutricionista Miguel Ángel Ruiz, conocido en redes como @healthymiguel en redes sociales, Mercadona ha reformulado esta bebida y ha mejorado los ingredientes.

«Antes encontrábamos como segundo ingrediente el azúcar. Ahora no hay azúcar y encontramos edulcorantes como la sucralosa», detalla. Y si miramos los valores nutricionales vemos que antes tenía 4,5 gramos de azúcar y ahora solo tiene 0,5 gramos.

Además, al aumentar la cantidad de soja, no solo se ha mejorado el sabor, sino también el valor nutricional del producto, reforzando su contenido en proteínas. «Por lo que ahora sí que es una buena opción», detalla el experto en nutrición.

Este producto, que destaca por ser rico en proteínas, calcio y vitaminas B2, B12 y D, tiene un precio de 1,25 euros la unidad y 7,50 euros el pack de seis litros. Otro de los profesionales que la ha recomendado ha sido Alex Yáñez, nutricionista y entrenador. «Aunque lo han hecho bien esta vez al 90%, ya que añadir acelsufamo-k no es buena opción y no es un edulcorante que me apasione», comenta en un post de Instagram. «Preferiría con sucralosa solamente pero bueno. Por todo lo demás está muy bien y es buena opción sin azúcares añadidos y con vitaminas y minerales muy interesantes en dietas veganas, vegetarianas e incluso para todo el mundo», concluye.

En cuanto a las bebidas vegetales, el nutricionista Jesús Baraza destaca una por «su calidad nutricional y simplicidad en los ingredientes». Se refiere a la bebida de soja 0% azúcar. «Sin nada raro y con proteínas de calidad, es la más parecida a la leche de vaca», afirma. El brick de un litro tiene un pecio de 0,75 euros.

