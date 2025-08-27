El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un tren de la línea AVE EP

Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio

El incendio, próximo a la vía, obligó a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50

Adif ha restablecido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras su interrupción durante algo más de una hora debido a un incendio próximo a las vías en el tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Según han informado Adif y Renfe en sus redes sociales, hay al menos dos trenes afectados que han tenido que retroceder hasta Brihuega.

Asimismo, dos trenes procedentes de Barcelona con destino a Madrid han sido detenidos en estaciones intermedias, acumulando retrasos por encima de los 60 minutos.

En sentido contrario, dos trenes con salida programada de Madrid hacia Barcelona no llegaron a salir de Atocha, por lo que permanecieron en la estación hasta el restablecimiento de la circulación.

La interrupción también ha afectado a otras rutas transversales, como la de Pamplona a Madrid, cuyo tren con salida de la capital navarra a las 15.08 horas se tuvo que detener en Calatayud, o el AVE de Barcelona o Sevilla, que se paró en Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio

Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio