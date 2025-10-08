Surrealista intervención de los bomberos de Murcia de madrugada en un colegio por culpa de un cumpleaños La canción de 'cumpleaños feliz' sonó durante más de cinco horas por megafonía y despertó a todos los vecinos

Efectivos del equipo de bomberos de la ciudad de Murcia se movilizaron ayer hasta un colegio del barrio Javalí Viejo. Pero lo curioso fue el por qué de su intervención. Y es que la razón que les hizo desplazarse hasta el centro escolar es que desde la megafonía sonaba la canción de 'cumpleaños feliz' de manera ininterrumpida desde hacía más de cinco horas.

Ocurró el martes las 4.30 horas de la madrugada. Numerosos vecinos avisaron de que no podían dormir por el ruido que provenía desde el interior del colegio.

Los bomberos tuvieron que acceder por el patio para llegar al punto desde el que salía el hilo musical y desconectaron el aparato. Al parecer, llevaba activado desde las once de la noche.

Los profesionales se tomaron con humor la escena. Incluso subieron un vídeo en redes sociales con un mensaje. «No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas! La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas. De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños».

