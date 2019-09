Ana Julia Quezada, culpable del asesinato con alevosía de Gabriel Cruz

Culpable del asesinato de Gabriel Cruz. Al filo de las 18:30 horas del jueves, el portavoz del jurado popular dio a conocer el veredicto contra Ana Julia Quezada, y detalló paso por paso el relato de hechos probados que estas siete mujeres y dos hombres consideran como más probable y verosímil sobre lo que ocurrió la tarde del 27 de febrero de 2018 en la finca de Rodalquilar (Almería). El jurado considera que «de forma intencionada, súbita y repentina», lanzó al niño de ocho años contra «el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto, procedió con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento».

Asimismo, los testimonios de los pisicólogos y de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la búsqueda consideran a Ana Julia culpable de un delito de lesiones psíquicas a los padres dado que «quiso y fue consciente de que aumentaba el sufrimiento y menoscababa su salud psíquica».

Aunque Quezada confesó la autoría del crimen al ser detenida once días después de la desaparición del niño, el jurado necesitó casi 30 horas de deliberación para poder fundamentar por qué estimaron que, como pedían fiscalía y acusación particular, la muerte de Gabriel Cruz fue un asesinato y no un homicidio imprudente tras un golpe de ira, como reclamó la defensa durante toda la vista oral. «¿Quién puede matar a un niño?», llegó a preguntarse la fiscal en sus conclusiones finales el último día de la vista oral, cuando resaltó la inquina y aversión de la acusada contra Gabriel, el elemento que distorsionaba su relación sentimental porque, tocado tras el divorcio de sus padres, reclamaba pasar más tiempo con su progenitor. «¿Y cómo se lo dijo ahora a Ángel (el padre del niño)?», contrapuso el abogado de Quezada como justificación de la ocultación de lo ocurrido en días posteriores.

El testimonio de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que analizaron el cadáver del menor ha sido fundamental para establecer que el pequeño fue pillado de improviso y sin capacidad de defenderse o reaccionar, y que la mujer empleó una fuerza desproporcionada. El jurado además ha tenido en cuenta como circunstancia agravante la relación de parentesco, ya que Gabriel no podría esperarse un ataque de una persona de su entorno más cercano, la mujer con la que convivía varios días a la semana y que le atendía cuando el padre estaba trabajando.

No habrá aún sentencia, algo que queda de la mano de la presidenta del tribunal, la magistrada Alejandra Dodero, en próximas jornadas.