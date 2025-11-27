Investigada en Irun por permitir que su hijo de diez años condujera un coche y difundirlo en redes sociales A la madre se le acusa de ser la presunta autora de un delito contra la seguridad vial

La Guardia Civil ha investigado a una mujer en Irun tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que permitía que su hijo de diez años condujera un vehículo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi, la Guardia Civil de Guipúzcoa ha investigado a esta mujer como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras de conducción que fueron grabadas y posteriormente difundidas en redes sociales.

Tras la localización del vídeo, los agentes abrieron una investigación que ha culminado el 21 de noviembre con la identificación de la madre y la instrucción de diligencias.