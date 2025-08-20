Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze Otras cuatro personas que viajaban en el coche siniestrado, todas de una misma familia, han resultado heridas

El túnel de Eitza, lugar en el que ha ocurrido el accidente.

Silvia Osorio Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:03 | Actualizado 08:15h.

Una menor ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas, todas integrantes de una misma familia, este miércoles en un accidente en la autopista AP-1, a la altura de Soraluze, en el interior del túnel de Eitza. El tráfico en sentido Irun se encuentra cortado y se desvía por la salida de Bergara sur hacia la carretera GI-627.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el siniestro ha ocurrido a las 06.15 horas cuando, por causas que investiga la Ertzaintza, un vehículo, con matrícula francesa, se ha salido de la calzada en el interior del túnel de Eitza, sentido Irun. Los cinco ocupantes del coche se encontraban heridos dentro del mismo y se han movilizado los servicios de emergencia, bomberos, ambulancias y patrullas de la Ertzaintza, tanto de la Unidad de Tráfico, como de la demarcación de Deba Urola.

En el lugar del accidente, un médico ha certificado el fallecimiento de la menor, mientras que el resto de ocupantes del vehículo van a ser trasladados al hospital Donostia tras haber sido atendidos en las ambulancias que han acudido al lugar.

Ampliar Lugar en el que ha ocurrido el accidente.

Desde el primer momento, la Ertzaintza y Bidegi han procedido al corte de la circulación en el túnel, en Soraluze sentido hacia Eibar. Se han señalizado las retenciones y se ha desviado el tráfico desde la salida de Bergara sur hacia la carretera comarcal GI-627. La Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

