Dos detenidos en Euskadi por abandonar el cadáver de su hermano y cobrar su pensión diez años

El misterio del conocido como 'caso del hombre delgado' de Somiedo parece haberse esclarecido diez años después y la pista fundamental se ha localizado en Euskadi. El suceso se conoció en enero de 2015 cuando dos senderistas leoneses encontraron el cadáver de un hombre que no pudo ser identificado en una zona de matojos en Somiedo, en la zona Occidental de Asturias, muy cerca del mirador del Rebeco.

El fallecido, de Gijón y 55 años, estaba al cargo de sus familiares porque no podía caminar, ver ni oír

El cuerpo presentaba malformaciones, pesaba menos de 40 kilos y medía 1,35 metros –de ahí el nombre del caso–. Estaba, además, semidesnudo e indocumentado y le faltaba parte de una pierna posiblemente por la acción de algún animal salvaje. Nadie lo reclamó, no había ninguna denuncia por desaparición y, al no haber sido nunca fichado por la Policía, su perfil genético no figuraba en las bases de datos. Murió probablemente a causa de un infarto, según el informe de la autopsia practicada a los restos mortales.

La investigación ha permanecido atascada durante años y solo ha cogido velocidad en las últimas semanas. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Gijón ha logrado identificar el cadáver, que corresponde a un vecino de Gijón, de 55 años.

Los dos hermanos –un hombre y una mujer– del fallecido fueron detenidos el pasado miércoles por la Ertzaintza en San Sebastián, donde se alojaban en su presunta huida hacia Francia, según confirmó a este periódico una portavoz del Departamento vasco de Seguridad. Los sospechosos, ambos con iniciales E.J.C. y que se encuentran ya en prisión provisional, se habrían deshecho del cadáver tras su muerte para seguir cobrando su pensión de invalidez –de unos 1.000 euros mensuales– y la ayuda a la dependencia. Ambos tenían la custodia y acogimiento del hermano mayor desde la muerte de sus padres, hacía ya tiempo.

Tras su arresto por una requisitoria dictada por el juzgado de instrucción número 4 de Gijón, los hermanos fueron trasladados por la Policía autonómica y entregados a la Guardia Civil, que los condujo hasta una prisión gijonesa.

Excusas a los servicios sociales

Los datos conocidos este viernes de este caso sin esclarecer apuntan a que los dos hermanos nunca comunicaron el óbito y decidieron hacer desaparecer el cuerpo. El Principado de Asturias reclamó a sus familiares que llevasen al hermano a realizar una nueva valoración a los servicios asistenciales, pero ellos siempre ponían excusas como que estaba enfermo o de viaje. Nunca llegaron a personarse ante los peritos que tenían que revaluar al discapacitado, quien presentaba una dependencia total, sin apenas caminar, ver ni oír.

Ante los incumplimientos por parte de la familia, el pasado mes de octubre se inició un procedimiento en un juzgado de primera instancia de Gijón. Se comprobó entonces que el piso en el que vivían no estaba el hombre en cuestión y que sus dos hermanos se habían marchado al saberse perseguidos. El domicilio estaba repleto de basura, con signos de padecer síndrome de Diógenes.

El juez dictó una orden de búsqueda y captura. El pasado miércoles los dos hermanos fueron localizados en un alojamiento de San Sebastián, detenidos por la Ertzaintza y trasladados a Gijón. Se sospecha que su intención era pasar a Francia. El jueves ingresaron en la cárcel de Asturias por un delito de detención ilegal, a la espera de que las pruebas de ADN confirmen que se trata de los hermanos del individuo hallado en el monte hace una década.

La propia detenida confesó que su hermano «era el hombre de Somiedo». Se cruzaba así la investigación del juzgado con la iniciada hace diez años por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y se ponía fin a la incógnita. Lo que sí se confirma, como abundaban los agentes, es que el hombre estuvo cuidado hasta el final de sus días en su entorno más cercano. Lo que había detrás era, supuestamente, una motivación económica. Los dos detenidos, según su entorno, son personas que también presentan necesidades especiales.