El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sanidad ordena la retirada de un popular antidepresivo

Se ha detectado la presencia de una impureza por encima del límite permitido

Marina León

Marina León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:49

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada de un lote de un popular antidepresivo utilizado para tratar la ansiedad, la depresión y el dolor neuropático diabético. Se trata de la Duloxetina Pensa Pharma 60mg.

El motivo de la retirada se debe a la presencia de una impureza por encima del límite permitido. Aunque no supone un riesgo vital para la salud, Sanidad sí obliga a retirar todas las unidades afectadas para su tratamiento en laboratorio por motivos de seguridad.

Los lotes afectados corresponden a diferentes presentaciones de Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG. En concreto, el lote 231441 (caducidad 30/06/2026) de la caja de 28 cápsulas y los lotes 231514 (caducidad 31/05/2026) y 240603 (caducidad 30/11/2026) de la presentación de 56 cápsulas. Todos ellos han pertenecido al laboratorio Towa Pharmaceutical, que figura como titular de la autorización y fabricante del medicamento.

Por su parte, los pacientes deben revisar el número de lote de sus envases y acudir a su farmacia si coincide con alguno de los retirados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sanidad ordena la retirada de un popular antidepresivo

Sanidad ordena la retirada de un popular antidepresivo