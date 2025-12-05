Sanidad ordena la retirada de un popular antidepresivo Se ha detectado la presencia de una impureza por encima del límite permitido

Marina León Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:49

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada de un lote de un popular antidepresivo utilizado para tratar la ansiedad, la depresión y el dolor neuropático diabético. Se trata de la Duloxetina Pensa Pharma 60mg.

El motivo de la retirada se debe a la presencia de una impureza por encima del límite permitido. Aunque no supone un riesgo vital para la salud, Sanidad sí obliga a retirar todas las unidades afectadas para su tratamiento en laboratorio por motivos de seguridad.

Los lotes afectados corresponden a diferentes presentaciones de Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG. En concreto, el lote 231441 (caducidad 30/06/2026) de la caja de 28 cápsulas y los lotes 231514 (caducidad 31/05/2026) y 240603 (caducidad 30/11/2026) de la presentación de 56 cápsulas. Todos ellos han pertenecido al laboratorio Towa Pharmaceutical, que figura como titular de la autorización y fabricante del medicamento.

Por su parte, los pacientes deben revisar el número de lote de sus envases y acudir a su farmacia si coincide con alguno de los retirados.