13 personas trasladadas al hospital por las altas temperaturas registradas en Euskadi
Osakidetza atendió a un total de 15 ciudadanos afectados por golpes de calor
Martes, 12 de agosto 2025, 10:35
El Departamento de Salud atendió este lunes a un total de 15 personas por las altas temperaturas registradas en Euskadi. De ellas, 13 tuvieron que ... ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios a consecuencia de golpes de calor, que pueden provocar importantes complicaciones de salud, incluida la muerte.
Con el aviso naranja en el conjunto de la comunidad activado para hoy -roj en el caso del interior de Bizkaia y Gipuzkoa-, Osakidetza se mantiene en alerta y reitera por la conveniencia de seguir las recomendaciones sanitarias para evitar que las elevadísimas temperaturas afecten a la salud de la población.
«La acumulación del calor padecido días atrás y el previsto hasta finales de esta misma semana exige un mayor cuidado en las medidas a implementar y en los consejos a seguir, especialmente por parte de la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores», han señalado fuentes del Departamento.
