El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

13 personas trasladadas al hospital por las altas temperaturas registradas en Euskadi

Osakidetza atendió a un total de 15 ciudadanos afectados por golpes de calor

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 12 de agosto 2025, 10:35

El Departamento de Salud atendió este lunes a un total de 15 personas por las altas temperaturas registradas en Euskadi. De ellas, 13 tuvieron que ... ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios a consecuencia de golpes de calor, que pueden provocar importantes complicaciones de salud, incluida la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  7. 7 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  10. 10 María Pombo se queja de que no tiene «pijamas bonitos»%u2026 porque no conoce esta firma vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 13 personas trasladadas al hospital por las altas temperaturas registradas en Euskadi

13 personas trasladadas al hospital por las altas temperaturas registradas en Euskadi