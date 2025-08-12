Ola de calor en Bizkaia: de 40 grados este martes a la tregua antes de un sofocante inicio de Aste Nagusia Tras el respiro del miércoles y el jueves, las temperaturas se dispararán de nuevo a partir del viernes, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados en Bilbao y altos niveles de humedad en el primer fin de semana de Semana Grande

Este martes la ola de calor llega a su fin con otra jornada sofocante en Bizkaia. Lo hace con algunos chubascos débiles previstos para la tarde, lo que desplomará los valores de un mercurio disparado. Pueden superarse las temperaturas registradas este lunes, cuando se alcanzaron los 40 grados en algunas poblaciones como Areta, Igorre, Balmaseda u Orozko y se rondaron los 38 en otras como Bilbao, Elorrio o Iurreta. Según ha informado la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), Bilbao, que se encuentra inmersa en la preparación de Aste Nagusia, podría registrar temperaturas hasta tres grados por encima de lo que lo hizo el lunes, alcanzando el máximo calor, unos 40 grados, hacia las 15.00 horas.

A la tarde el tiempo cambiará radicalmente. Según el parte que ha ofrecido Euskalmet, el mercurio descenderá cerca de diez grados en menos de una hora. El cielo se tornará nuboso durante la segunda mitad del día y a partir de media tarde es posible que caigan algunos chubascos, una probabilidad que será mayor a última hora del día. Las lluvias que podrían extenderse hasta las 03.00 horas del miércoles.

Aste Nagusia empezará a 40 grados

Aunque a partir del miércoles el tiempo seguirá siendo veraniego y soleado, las temperaturas serán más apacibles, con máximas por debajo de los treinta grados en Bizkaia. Una situación que se mantendrá estable hasta el próximo viernes cuando, según la Aemet, las temperaturas volverán a dispararse de nuevo durante el fin de semana. Mientras que en la costa, el viernes, las temperaturas se acercarán a los 38 grados, en el centro de Bilbao el mercurio puede llegar a los 44. Una situación que se suavizará el sábado, día en el que la villa empezará su Semana Grande. En la costa las máximas serán de unos 33, pero en el interior se mantendrán más cerca de los 40.

Lo que puede hacer que el fin de semana sea incómodo es que los cielos estarán cubiertos, sobre todo el viernes, cuando se registre hasta un 90 % de humedad. Un porcentaje que variará a lo largo del fin de semana, aunque estará presente los tres días. El txupinazo, este sábado, se celebrará con temperaturas altas y bajo las nubes, pero libre de lluvias que puedan ahogar el momento a los bilbaínos.