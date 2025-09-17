El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

La Audiencia provincial de Álava sobresee la causa contra el resto de facultativos acusados de presuntas filtraciones

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:00

El caso del supuesto fraude en la OPE de Osakidetza, por el que el exconsejero Darpón tuvo que dimitir, ha quedado prácticamente archivado. La Audiencia ... provincial de Álava ha sobreseído la causa contra los 17 facultativos, entre miembros del tribunal calificador y opositores que permanecían investigados. La sala sí mantiene la imputación sobre dos investigados, ambos cirujanos plásticos y con una relación de parentesco familiar.

