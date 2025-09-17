El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

El caso del supuesto fraude en la OPE de Osakidetza, por el que el exconsejero Darpón tuvo que dimitir, ha quedado prácticamente archivado. La Audiencia ... provincial de Álava ha sobreseído la causa contra los 17 facultativos, entre miembros del tribunal calificador y opositores que permanecían investigados. La sala sí mantiene la imputación sobre dos investigados, ambos cirujanos plásticos y con una relación de parentesco familiar.

El auto, emitido este martes, y dado a conocer en las últimas horas a las partes, es firme y contra él no cabe la interposición de recurso alguno. De esta forma prácticamente se cierra por completo la causa de supuestas filtraciones en la OPE de Osakidetza celebrada en 2018.

Las denuncias por fraude generaron un escándalo que provocó que el entonces consejero de Salud y la que fuera su cúpula en Osakidetza decidiesen dejar el cargo. Junto con Jon Darpón dimitieron la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica; y varios cargos más de aquel equipo directivo de la sanidad vasca. El sindicato LAB solicitó la imputación del exconsejero y otros cinco altos cargos en la causa, pero durante el proceso de instrucción todos ellos quedaron exonerados por la jueza al no apreciar indicios de delito.

El fallo de la Audiencia provincial de Álava ratifica gran parte el auto del juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria del pasado diciembre, que archivó la causa por falta de pruebas. Ese dictamen fue recurrido por los sindicatos LAB y ESK, personados en el caso. En aquel auto se archivaba el proceso contra los 19 facultativos que aún permanecían investigados y se ponía fin a cerca de 6 años de indagaciones. Lo que si modifica el dictamen de la Audiencia es que mantiene el proceso para dos de los cirujanos plásticos que estaban investigados por un supuesto delito de revelación de secretos.

La investigación afectó a un total de once especialidades médicas: anestesia, angiología y cirugía vascular, cardiología, plástica, digestivo, medicina intensiva, urología, traumatología, urgencias, microbiología y cirugía vascular.