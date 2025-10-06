El experto en longevidad que explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»: «En el norte no saben lo que es una tostada» Alberto Ayala, catedrático de Bioquímica, tiene más de 40 años de experiencia profesional en este campo y, según la Universidad de Stanford, es uno de los científicos más importantes del mundo

«Los andaluces enferman más que los vascos, catalanes y cántabros a partir de los 60 años». Lo dice Alberto Ayala, un catedrático de Bioquímica y experto en longevidad que participa en un estudio pionero realizado con personas centenarias de la provincia de Sevilla. Una de sus conclusiones es que los andaluces, junto a los canarios, están a la cola del país en el concepto del número de años que uno vive sin tener problemas serios de salud. El experto lo achaca al abuso de fritos y tostadas en su dieta. «En el norte casi no saben lo que es una tostada o el pan», explica en una entrevista concedida al ABC de Sevilla.

No lo dice un cualquiera. Ayala tiene más de 40 años de experiencia profesional en este campo y, según la Universidad de Stanford, es uno de los científicos más importantes del mundo. Este experto pretende en un futuro conjuntar el estudio en el que trabaja con otras investigaciones sobre personas centenarias del País Vasco y Cataluña.

Ayala cree que «hay una disparidad tremenda» entre comunidades y estima que en el norte habrá siempre más personas centenarias que en Andalucía. «En el norte puede haber 70 y tantos centenarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Andalucía tenemos treinta y tantos. Y en Murcia tienen 17», explica.

El científico, además, explica los diferentes conceptos en los que trabaja su equipo. Una cosa es la vida media, también llamada esperanza de vida, y otro la vida máxima potencial, es decir, el récord de longevidad de un individuo. El año pasado falleció la catalana María Branyas a los 117 años convirtiéndose en la persona de más edad del mundo. Ayala asegura que desde la ciencia se trabaja en que «la vida media suba y se vaya aproximando a la vida máxima potencial... pero con salud».

Entre estos dos campos también está el concepto de vida media libre de discapacidad. «Es el número de años que uno vive sin tener problemas serios de salud», explica el experto. Y es en este aspecto donde más diferencia hay entre comunidades autónomas, según el mencionado estudio: «Los andaluces empezamos a tener problemas serios de salud a partir de los 60 años, mientras que los cántabros los tienen a partir de 68 o 69 años. Es decir, ellos tienen 8 o 9 años más de buena salud que nosotros». No solo ocurre entre los residentes en Cantabria. También los vascos y catalanes envejecen con más salud. «En Andalucía tenemos aquí la idea de que vivimos bien, que nos reímos, pero los datos objetivos reflejan esto», argumenta el científico.

Ayala también que el nivel de renta puede influir en este tipo de estadísticas aunque asegura que se dan datos «contradictorios» como el de Murcia y Andalucía. Los murcianos son menos centenarios que los andaluces pese a que gozan de un nivel de renta superior. «No obstante, en general, las expectativas de vida van aumentando muchísimo, a un ritmo de 2,5 meses al año. Es decir, los niños que nazcan cada año a partir de ahora van a vivir 2,5 meses más y así sucesivamente», anuncia Ayala.

El catedrático de Bioquímica reconoce que no le gusta hablar de inmortalidad pero asegura que el concepto como yal ya está sobre la mesa de muchas personas adineradas de Estados Unidos. «Están trabajando por alcanzar una inmortalidad que conceptualmente es posible», zanja. «Es posible incluso un trasplante de cerebro, algo que da pánico porque perdemos nuestro yo. Pero tengamos en cuenta la situación de una persona con Alzheimer que no conoce a nadie, no sabe ni donde está. Con un trasplante se le podría explicar quién es y lo que ha ocurrido. Y se lo podría explicar su hijo».