Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades

La tensión entre el Departamento vasco de Salud y el Ministerio de Sanidad va en aumento. Euskadi va a dejar en suspenso el pago de ... 51 millones de euros correspondientes a la atención sanitaria que recibió la población vasca en otras comunidades autónomas durante los ejercicios de 2023 y 2024, según ha informado esta mañana el consejero del área, Alberto Martínez. El Departamento de Salud considera que el criterio que sigue el Ministerio de Sanidad (en manos de Mónica García, de Sumar) para calcular estos importes es «erróneo», además de abusivo para el País Vasco. Es por ello que ha tomado la decisión de frenar el abono de estas cantidades mientras Sanidad no revise un fondo que técnicamente se conoce como Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO).

Se trata de un mecanismo de compensación entre autonomías para costear los gastos sanitarios y farmacéuticos que tienen sus ciudadanos en otras regiones. Fue creado en 2012 y, hasta el momento Euskadi, con una población que representa al 5% de los ciudadanos de España, ha tenido que asumir el 60% de estos pagos. Esto es que ha abonado 169 de los 312 millones de euros a los que ascendido la factura del SIFCO hasta la fecha.

En 2024 Sanidad pasó la factura de los ejercicios de 2012 a 2022. Euskadi pagó entonces más que otras 13 comunidades juntas, entre ellas Madrid, Andalucía o Cataluña, según ha revelado este lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez. Ahora el Ministerio acaba de girar la de los años 2023 y 2024, que para Euskadi asciende a otros 51 millones. Esa es la cantidad la que Salud va a dejar pendiente de abono mientras no se revise este sistema de cálculo con el que el Gobierno vasco no está de acuerdo.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha indicado este lunes que van a solicitar al Ministerio de Sanidad que lleve a cabo una auditoría para conocer tanto los datos que emplea para calcular este fondo, como las liquidaciones realizadas hasta la fecha por el resto de territorios, así como esclarecer los criterios que están siguiendo otras comunidades a la hora de fijar las cantidades de este fondo.

Reunión en Madrid

Además van a reclamar que este fondo de garantía cuente con un desarrollo normativo, del cual carece según determinó el Tribunal de Cuentas, como ha desvelado hoy Martínez. Esto supone que el SIFCO carece de cobertura legal.

Esta misma tarde Aritz Uriarte, viceconsejero de Administración y Finanzas sanitarias, se va a reunir en Madrid con representantes de Sanidad para abordar esta cuestión e instar al Ministerio a que revise los criterios de cálculo de este fondo de compensación entre comunidades autónomas. Según ha asegurado este lunes el propio Uriarte antes de partir hacia Madrid, los representantes de Sanidad les han reconocido en varias ocasiones que el sistema de cálculo que se emplea es «absurdo y desproporcionado». Pero por el momento no se ha revisado.