Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades

El Departamento de Salud considera que el criterio que sigue el Ministerio de Sanidad para calcular este importe es erróneo y abusivo. El País Vasco asume el 60% de toda esta factura a nivel nacional

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:26

La tensión entre el Departamento vasco de Salud y el Ministerio de Sanidad va en aumento. Euskadi va a dejar en suspenso el pago de ... 51 millones de euros correspondientes a la atención sanitaria que recibió la población vasca en otras comunidades autónomas durante los ejercicios de 2023 y 2024, según ha informado esta mañana el consejero del área, Alberto Martínez. El Departamento de Salud considera que el criterio que sigue el Ministerio de Sanidad (en manos de Mónica García, de Sumar) para calcular estos importes es «erróneo», además de abusivo para el País Vasco. Es por ello que ha tomado la decisión de frenar el abono de estas cantidades mientras Sanidad no revise un fondo que técnicamente se conoce como Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO).

