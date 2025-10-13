El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Salud habla con Evaristo, uno de los pacientes de Santa Marina. T. B.

Santa Marina se convierte en el hospital más «humano» de España

Un centro sanitario obtiene por primera vez en su totalidad el reconocimiento de la Fundación Humans a la excelencia en el cuidado

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:16

Comenta

Evaristo mira desde la cama de su habitación y ve el Pagasarri, el Ganekogorta y otros montes próximos a Bilbao. «Me los he subido todos. ... Me encanta verlos», confiesa desde su habitación en el hospital de Santa Marina, un centro que acaba de obtener la certificación de la Fundación Humans en humanización. Se convierte así en el primer hospital de toda España que logra este reconocimiento. Hasta ahora se había entregado a diferentes unidades o servicios, pero nunca a la totalidad de un hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  7. 7

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  8. 8 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Santa Marina se convierte en el hospital más «humano» de España

Santa Marina se convierte en el hospital más «humano» de España