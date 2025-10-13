Santa Marina se convierte en el hospital más «humano» de España

Evaristo mira desde la cama de su habitación y ve el Pagasarri, el Ganekogorta y otros montes próximos a Bilbao. «Me los he subido todos. ... Me encanta verlos», confiesa desde su habitación en el hospital de Santa Marina, un centro que acaba de obtener la certificación de la Fundación Humans en humanización. Se convierte así en el primer hospital de toda España que logra este reconocimiento. Hasta ahora se había entregado a diferentes unidades o servicios, pero nunca a la totalidad de un hospital.

Esta entidad distingue la excelencia en los cuidados centrados en la persona con una atención centrada en la persona, que además de los aspectos asistenciales, se preocupa también por el bienestar emocional de pacientes, familiares y profesionales.

Para obtenerlo Santa Marina ha sido evaluada en 117 indicadores diferentes repartidos en seis temáticas: pacientes y familias, coordinación sociosanitaria y comunitaria, formación y atención a los profesionales, recursos y procesos, instalaciones y soluciones tecnológicas.

Itziar Larrea, gerente del centro, ha destacado que este reconocimiento se ha logrado gracias al «compromiso e implicación de todos los profesionales». Santa Marina es un centro especializado en el paciente crónico y pluripatológico. En su mayoría los usuarios son ya de edad avanzada. Es el hospital de referencia también para asumir los enfermos derivados de las residencias de mayores.

Larrea ha destacado también que uno de los aspectos en los que los profesionales de Santa Marina están muy concienciados es en que «no siempre se puede curar», por la situación de la enfermedad y la debilidad del paciente, «pero sí se puede cuidar» para que estas personas y sus familias se sientan bien atendidas también en esos difíciles momentos.

Evaristo es un veterano. Asturiano de nacimiento y bilbaíno de adopción (lleva 53 años en Deusto), la vida ha querido que haya tenido que estar ingresado en diferentes centros sanitarios. Por eso habla con conocimiento de causa. «No hay ningún hospital como este», destaca. 54 de las 137 habitaciones de Santa Marina son individuales. Y el trato con los profesionales es también muy cercano. Como el que Evaristo tiene con el fisioterapeuta con el que trabaja por las mañanas. «Es el entrenador más duro que he tenido», le ha trasladado este lunes al consejero de Salud, Alberto Martínez, que se ha acercado a Santa Marina para visitar el hospital y estar presente en el acto que se ha organizado con motivo de la entrega de esta distinción a la excelencia en los cuidados que ha recibido el centro.