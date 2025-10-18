Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades De haber votado en contra en esa sesión de la Interterritorial, como hizo Aragón, el Ministerio de Sanidad tendría que acudir a los tribunales para reclamarle el abono

Terry Basterra Sábado, 18 de octubre 2025, 00:24

El consejero de Salud y el Ministerio de Sanidad confirmaron ayer que ningún representante de Euskadi asistió al pleno del Consejo Interterritorial de Salud, celebrado el 30 de abril de 2024. En aquella sesión se aprobó la liquidación del fondo de compensación entre comunidades por la atención sanitaria a desplazados a otra autonomías. El acuerdo supuso que Euskadi tuvo que abonar 169 de los 317 millones a los que ascendió el saldo de este fondo para el periodo 2012-2022. Más que el resto de regiones de España juntas.

Según figura en el reglamento de este foro, votar sí, abstenerse o ausentarse conlleva aceptar el saldo y las posibles retenciones. Votar no, en cambio, implica el rechazo de esta liquidación y obliga al Ministerio a acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para reclamar la cantidad adeudada. Eso es lo que hizo Aragón. Votó en contra y ahora los pagos que le correspondían están judicializados. Euskadi no estuvo presente en aquella votación. Esa ausencia fue «considerada como que aceptaba el saldo y las posibles retenciones», indicaban ayer fuentes de Sanidad.

En aquella sesión fueron numerosas las comunidades que mostraron su disconformidad con la falta de claridad del procedimiento y solicitaron una revisión del mismo. Entre ellas estaban Madrid, Extremadura, Aragón, La Rioja, Cantabria y Valencia. Estas dos últimas, aunque tenían un saldo positivo y les tocó a recibir fondos de otras regiones, consideraron opaco el sistema y reclamaron su clarificación.

Euskadi había trasladado previamente a aquella Interterritorial una «aclaración sobre cómo se habían constituido los saldos». Pero ni la entonces consejera de Salud ni ningún representante del Departamento asistieron al pleno en el que se aprobó aquella liquidación. De haber votado en contra habrían forzado a Sanidad a recurrir a la vía judicial para reclamar esos 169 millones.

El actual consejero, Alberto Martínez, explicó ayer que desde su llegada al cargo en junio de 2024 se ha reunido en cinco ocasiones con el Ministerio de Sanidad para que le aclaren qué información debe subirse al sistema de compensación. Al parecer no todas las comunidades incorporan los mismos datos ni a todos los pacientes desplazados que atienden. Cada una hace lo que considera. No hay unidad de criterios ni tampoco un desarrollo normativo que regule este mecanismo, tal como indicó el Tribunal de Cuentas en 2017.

Retirado del orden del día

Martínez explicaba ayer que en el propio Ministerio le han «reconocido» en varias ocasiones estar «extrañados» con la cantidad que le sale a liquidar al País Vasco «porque no se corresponde a la realidad». También le confesaron su «sorpresa porque en Euskadi hubiésemos pagado unos saldos tan anómalos» en 2024.

En aquel pleno del 30 de abril la propia ministra se comprometió a «revisar los saldos para que computen de forma adecuada». Sin embargo año y medio después aún esto no se ha hecho. Martínez confía en que esto cambie tras las reiteradas peticiones hechas desde Euskadi a Sanidad en los últimos tiempos. «Nuestro ánimo es de que esta situación se solucione. Sabemos que hay muchos vascos que pasan largos veranos fuera de Euskadi y nuestra postura es pagar, pero lo que nos corresponda con lógica», manifestó ayer.

La liquidación de este mecanismo de compensación para el periodo 2023-2024 estaba prevista que fuese a la Interterritorial de la próxima semana. A Euskadi le tocaba abonar 51 millones. Martínez indicó ayer que, de mantenerse este punto en el orden del día, acudiría al pleno para votar en contra antes de iniciar la vía judicial. El Ministerio no ha incluido finalmente la aprobación de la liquidación en esta sesión. Euskadi confía en que este sea el paso previo para revisar con las autonomías este sistema de compensación entre comunidades por la atención de pacientes de otras regiones.