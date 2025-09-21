Un estudio confirma que el cacao reduce la inflamación y retrasa el envejecimiento Investigadores de Massachusetts han comprobado los efectos cardioprotectores de este alimento

Domingo, 21 de septiembre 2025

Un estudio ha confirmado que el cacao puede reducir la inflamación y retrasar el envejecimiento. Se trata de la principal conclusión de una investigación llevada a cabo por el COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) con científicos del Massachusetts General Brigham, que han analizado los cambios en cinco marcadores de inflamación relacionados con la edad en participantes que recibieron suplementos diarios de cacao durante varios años.

De esta forma, descubrieron que la PCRus, un marcador inflamatorio que puede indicar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuyó en los participantes que tomaron el suplemento de extracto de cacao, lo que sugiere que su potencial antiinflamatorio podría explicar sus efectos cardioprotectores. Sus resultados se publican en un artículo de la revista 'Age and Ageing', perteneciente a la Oxford Academic.

Las intervenciones nutricionales se han convertido en una solución cada vez más atractiva para ralentizar el envejecimiento inflamatorio, también conocido como «inflammaging». Estudios previos, a menor escala, han demostrado que el extracto de cacao reduce los biomarcadores inflamatorios gracias a los flavonoles, pequeños compuestos bioactivos presentes no solo en el grano de cacao, sino también en bayas, uvas, té y otros alimentos vegetales.

Para acortar la distancia entre estos estudios y los realizados en humanos, los investigadores lanzaron el ensayo COSMOS a gran escala, que examina los efectos del extracto de cacao en las enfermedades cardiovasculares y si el inflammaging podría explicar dichos efectos.

«Nuestro interés en el extracto de cacao y el tratamiento antiinflamatorio surgió a raíz de la reducción de enfermedades cardiovasculares relacionada con el cacao», comenta el autor correspondiente Howard Sesso, director asociado de la División de Medicina Preventiva y epidemiólogo asociado del Hospital Brigham and Women's , miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

598 participantes

«También valoramos la importante coincidencia entre el envejecimiento saludable y la salud cardiovascular, donde la inflamación relacionada con el envejecimiento puede endurecer las arterias y provocar enfermedades cardiovasculares. Por ello, queríamos comprobar si la suplementación con extracto de cacao durante varios años, en comparación con un placebo, podía modular el tratamiento antiinflamatorio, y los datos sugieren que sí».

Entre 2014 y 2020, el Brigham and Women's Hospital dirigió el ensayo COSMOS, un ensayo clínico a gran escala, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo con 21.442 participantes mayores de 60 años, que descubrió que la suplementación con extracto de cacao reducía la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en un 27%.

En este nuevo estudio, los investigadores recolectaron y analizaron muestras de sangre de 598 participantes de COSMOS para medir varios biomarcadores de inflamación: tres proteínas proinflamatorias (PCR-as, IL-6 y TNF-a), una proteína antiinflamatoria (IL-10) y una proteína inmunomediadora (IFN-?). Al comparar los cambios en estos biomarcadores medidos al inicio y al año y a los 2 años de seguimiento, los niveles de PCR-as disminuyeron un 8,4% cada año en comparación con el placebo, mientras que los demás biomarcadores se mantuvieron relativamente constantes o aumentaron ligeramente.

La disminución de la PCRus podría explicar los efectos cardioprotectores observados con el suplemento de extracto de cacao en el ensayo COSMOS, de mayor tamaño, donde los participantes experimentaron una reducción en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Los investigadores afirmaron que los cambios en otros marcadores de inflamación, incluyendo una pequeña reducción de IL-6 observada en participantes femeninos, pero no en masculinos, justifican estudios adicionales.

El equipo continuará evaluando el ensayo COSMOS para determinar si los regímenes de cacao y multivitamínicos pueden frenar la inflamación más grave, así como otros problemas de salud importantes relacionados con el envejecimiento.

«Este estudio exige que se preste más atención a las ventajas de los alimentos de origen vegetal para la salud cardiovascular, incluyendo los productos de cacao ricos en flavonoides», añade Sesso. «Refuerza la importancia de una dieta variada, rica y vegetal, especialmente en el contexto de la inflamación».

