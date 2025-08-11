Cuánta crema de sol hay que echarse para evitar quemarse La dermatóloga Ana Molina explica cómo funcionan los factores de estos protectores

Bruno Vergara Lunes, 11 de agosto 2025, 17:37 Comenta Compartir

La protección solar es muy importante para proteger nuestra piel. No obstante , es con conveniente saber cómo actúan las cremas sobre nuestra piel, concretamente los diferentes factores. La dermatóloga Ana Molina explica que «los numeritos (de las cremas) son factores multiplicadores». Para ello pone un ejemplo: «Si uno se pone 15 minutos al sol y tarda 10 minutos en quemarse, si te echas un factor 30, vas a tardar 300 minutos en quemarte», dice esta experta en el podcast 'Tengo un Plan'.

Algunos pueden pensar que esos 300 minutos (5 horas) son muchos, pero Molina aclara de que «si te quemas antes es porque te pones fatal la crema». De hecho, muchas personas se echan menos protector del que deberían.

La especialista aclara que para la cara hay que echarse «dos dedos» y para el cuerpo «un vaso de chupito, unos 30 mililitros». Molina afirma que muchas personas se ponen un cuarto de esas cantidades. Por ello se queman antes.

De hecho, la dermatóloga advierte de que «el sol es el principal enemigo de nuestra piel». Los rayos solares tienen su peligro. «El sol empeora el acné, al deprimir el sistema inmune de la piel y dar vía libre a las bacterias», asegura Molina.

Asimismo, la doctora ha tratado los mitos que existen alrededor de la crema solar y la supuesta cantidad de químicos que suelen llevar estos productos. «Contienen químicos, pero en dosis reguladas y seguras. De hecho, incluso personas que no usan cremas solares tienen trazas de esos compuestos… porque ya están en el agua y el ambiente», aclara.

Temas

Solares

Audiencias

sol