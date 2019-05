ELA acusa a Osakidetza de no querer abrir una investigación para aclarar el fraude de la OPE Aspirantes en una de las OPE de Osakidetza celebrada el pasado junio. / PEDRO URRESTI El sindicato critica a Erkoreka por afirmar que no hay nadie más interesado que el Servicio de Salud en esclarecer lo ocurrido TERRY BASTERRA BILBAO Miércoles, 8 mayo 2019, 18:54

ELA se muestra sorprendida con las afirmaciones del portavoz del Gobierno vasco en las que afirmaba este martes que no había nadie más interesado que Osakidetza en esclarecer el fraude de la OPE tras conocerse que la jueza que instruye el caso había rechazado la petición del Servicio Vasco de Salud de personarse en el caso, tanto como parte perjudicada como ejerciendo la acusación particular. Para la plataforma las palabras de Josu Erkoreka difieren de la realidad porque, según manifiesta la central, el Servicio Vasco de Salud «ha negado en todo momento la existencia de irregularidades y no ha tenido, en ningún caso, la intención de llevar a cabo una verdadera investigación que aclarara lo sucedido». «Esa actitud, junto con la gravedad de lo que había sucedido, fue lo que nos llevó a presentar en junio del año pasado una denuncia ante la Fiscalía Superior del País Vasco», inciden desde ELA.

El sindicato recalca que «las diligencias practicadas por la Fiscalía concluyen que hay indicios de delito de revelación de secretos y señala directamente a la Dirección de Osakidetza como figura clave en las irregularidades habidas en esta OPE. En concreto, apunta que se produjo la intervención del director y el subdirector de Recursos Humanos y director de Asistencia Sanitaria».

ELA enfatiza que «lo ocurrido en esta OPE no es un fenómeno aislado, sino una muestra más de un sistema corrupto, al frente del cual están varios jefes de servicio con la total cobertura de la Dirección de Osakidetza». Incide el sindicato en que el Servicio de Salud era «conocedor y responsable» del fraude y exige que «se ponga fin, de una vez por todas, al sistema corrupto existente en la selección de médicos especialistas que abarca tanto la contratación temporal, como las OPE y en cuya base está la alta tasa de temporalidad, que en Osakidetza ronda el 38%».