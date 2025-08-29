El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte EP

Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano

En Rebollar, el único pueblo evacuado del Valle del Jerte, mantendrán un encuentro con vecinos de diferentes municipios y representantes de los sectores apícola, ganadero, agrícola, turismo y agroturismo

EP

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:46

Los Reyes Felipe VI y Letizia han viajado este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se ... han producido en la región este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  9. 9

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano

Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano