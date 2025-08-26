Rescatan a una mujer atrapada en una habitación en China gracias a un mensaje escrito con su sangre
Una trabajadora de limpieza, tras 30 horas encerrada en una habitación, tuvo que morderse un dedo y usar su sangre para escribir una nota de socorro en una almohada que arrojó por la ventana
Ekaitz Vargas
Martes, 26 de agosto 2025, 18:13
Una mujer identificada solo por su apellido, Zhou, quedó encerrada durante aproximadamente 30 horas en una habitación de una casa de huéspedes ubicada en la ... ciudad de Leshan, provincia de Sichuan (oeste de China), después de que la cerradura defectuosa imposibilitara su apertura desde dentro. Al entrar sin su teléfono, Zhou quedó atrapada sin acceso a agua, comida ni baño, además de no tener cómo comunicarse con el exterior.
Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, «desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir '110 625' en una almohada que arrojó por la ventana», explicó el gobierno local. En ese contexto, 110 es el número de emergencias en China, mientras que 625 correspondía al número y piso de la habitación donde ella estaba atrapada.
Salvada por un repartidor
Por casualidad, un repartidor —identificado como Zhang Kun— encontró esa almohada en la calle y percibió inmediatamente que podría tratarse de un mensaje de auxilio. Sin titubeos, contactó a la policía, que rápidamente identificó el alojamiento. Los agentes derribaron la puerta y liberaron a Zhou de su prisión temporal. En videos difundidos por los medios locales se la ve, con aspecto desaliñado, emocionada, agradeciendo a los agentes. «Entré allí ayer por la mañana y ya ha pasado un día y una noche», afirma la trabajadora en uno de los vídeos.
Como reconocimiento a su rápida actuación y sensibilidad, las autoridades locales recompensaron a Zhang con una suma de 3.000 yuanes (360 euros). Su rápida reacción resultó decisiva para que la historia no tuviera un desenlace trágico.
