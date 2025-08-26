El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La almohada con el mensaje escrito con sangre de la trabajadora Gobierno local DE lESHAN

Rescatan a una mujer atrapada en una habitación en China gracias a un mensaje escrito con su sangre

Una trabajadora de limpieza, tras 30 horas encerrada en una habitación, tuvo que morderse un dedo y usar su sangre para escribir una nota de socorro en una almohada que arrojó por la ventana

Ekaitz Vargas

Martes, 26 de agosto 2025, 18:13

Una mujer identificada solo por su apellido, Zhou, quedó encerrada durante aproximadamente 30 horas en una habitación de una casa de huéspedes ubicada en la ... ciudad de Leshan, provincia de Sichuan (oeste de China), después de que la cerradura defectuosa imposibilitara su apertura desde dentro. Al entrar sin su teléfono, Zhou quedó atrapada sin acceso a agua, comida ni baño, además de no tener cómo comunicarse con el exterior.

