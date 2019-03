Women in Progress «Chicas, la tecnología es futuro y os necesita» Ocho mujeres líderes motivaron a las estudiantes a para que apuesten por la tecnología, una rama que permite acceder a los trabajos más cualificados EVA MOLANO Martes, 26 marzo 2019, 17:17

Cristina Ruiz | Consejera y Directora General de TI de Indra «Ofrecemos independencia»

Trabaja en Indra, la gran tecnológica española, desde 2011. «La tecnología ha pasado de ser una palanca al epicentro de los nuevos negocios y está fijando nuevas reglas para la economía», expuso. Una ventaja es que para crear nuevas empresas multimillonarias, ya no hace falta hacer grandes inversiones. Por ejemplo, ni AirBnb, ni Booking, tienen en propiedad ninguna habitación de hotel para ser plataformas turísticas. Ni tampoco Uber cuenta con un solo vehículo. «Todas rompen con los modelos de negocio establecidos, por ejemplo Whatsapp». Ruiz destacó que el 34% de los trabajadores de Indra son mujeres. Pero que «todavía hay poca información sobre las oportunidades que ofrecen las carreras tecnológicas y muchos estereotipos. Se vinculan a trabajar en una fábrica, cuando no es así». En estos sectores, dijo, hay «oportunidades reales. En Indra ofrecemos empleos fijos y bien remunerados, una independencia económica y social que te da mucha seguridad», dijo.

Ainhoa Alonso | Directora de la Unidad de Energía de Deusto Tech «Hay que cambiar la historia»

«La inteligencia artificial no solo está en los robots, la llevamos en la mano cada día. ¿Quién no tiene Facebook?», arrancó esta especialista, que expuso que escada vez más utilizada por las empresas. Reproduce las capacidades de la mente humana a través de los miles de datos que existen, en los que la mujer está infrarepresentada. Por eso llamó a vigilar estos algoritmos, ya que pueden perpetuar la discriminación de la mujer por ejemplo, a la hora de calcular la cuota de los seguros médicos (por la media de días de baja) o a la hora de decidir si se concede o no una hipoteca (al tenerse como referencia el sueldo medio). «La ausencia de la mujer en este mundo puede provocar que se desande mucho de lo avanzado en la igualdad. Y la tecnología es una oportunidad laboral para todas nosotras. En dos años, la mitad de los puestos van a ser digitales y van a hacer falta trabajadores cualificados. Tenemos que cambiar la historia. La tecnología es el futuro y os necesita».

Montserrat Pardo | Directora de Relaciones Institucionales de Microsoft «Pasad de usar a crear tecnología»

«Os voy a hablar de mi viaje por la vida. En este camino a veces hace sol y otras llueve», lanzó a los estudiantes Pardo. Para ella, avanzar en la vida requiere «valores, educación, crear, actitud, empatía y cambio. Y es que no tenemos límites, nos los ponemos nosotros», dijo, tras animarles a «intentar trabajar donde podaís desarrollar vuestra carrera y vuestra vida personal, sin renunciar a ninguna de ambas». Insistió mucho en que «los nuevos empleos vendrán de la tecnología y la diversidad hace que la tecnología sea mejor. Tenemos un 42% de mujeres en la dirección de la empresa y necesitamos más. La tecnología no puede ser una cuestión de género. Hay que pasar de usarla a crearla. Haced un viaje hacia dentro, descubrid en qué sois buenas y a por ello». «Esto es el futuro y os invito a que os lancéis, os estamos esperando en Microsoft», aseguró, tras explicar que pese a tener responsabilidades a nivel nacional, puede vivir en Bilbao y su manager, en Finlandia. Todo ventajas.

Susana Marcos | Física, científica e investigadora del CSIC «La ciencia ayuda a la gente»

Marcos investiga en la frontera de la óptica, la física, la visión, la ingeniería y la neurociencia. Sus desarrollos se han plasmado en mas de 200 publicaciones de alto impacto y 17 patentes. Ayer, explicó a los alumnos el uso de la tecnología para mejorar la vida de la gente. En el CSIC trabajan 13.000 personas, de las que 5.000 son científicos y es el quinto centro del mundo en publicaciones. «Más de la mitad son mujeres», expuso, antes de describir cómo utilizan la tecnología de los telescopios y las trasladan al laboratorio para aplicaciones en cirugías, corregir deficiencias visuales... De hecho, ha desarrollado un dispositivo que permite realizar un diagnóstico muy rápido en países. «En el mundo hay 153 millones de personas con discapacidad visual por no llevar gafas. La tecnología ayuda a la gente», dijo. «Necesitamos personas motivadas, dispuestas a hacer un mundo mejor, porque eso es lo que se consigue con la ciencia», explicó.

Ángela Blanco | Emprendedora y CEO de Worldpats «Ya tenemos inversores»

Blanco se centró ayer en detallar su trayectoria como emprendedora. Se doctoró en bioinformática y trabajó en el sector aeroespacial. «Era la única chica», recordó. Después, llegó a Bilbao, pasó por el acelerador de partículas, trabajó en Azti-Tecnalia... «Aprendí a detectar oportunidades de negocio». Y creó una empresa de especies vegetales, Belatxiki, que comenzó su andadura en Sopela, para suministrar a los restaurantes de alta cocina hierbas autóctonas que ya no se cultivaban. Fue madre. «Echaba de menos la tecnología» y fundó Baby Green y llegó a disfrutar de una estancia de seis meses en el MIT de Boston. Ahora va a lanzar Worldpats, una aplicación para ayudar a expatriados laborales en sus ciudades de acogida y que conectará a usuarios con expertos locales, en la que trabaja con otros tres compañeros y que lanzará en abril. «Cada año, 900.000 personas buscan trabajo en otras ciudades», aseguró.«Yo soy la que diseño ese sistema. Ya tenemos inversores privados».

Marta Macho | Doctora en matemáticas y divulgadora científica «A ellas siempre se las desanima»

Macho recibió el premio Emakunde en 2016 y cree que sigue habiendo estereotipos fatales para el futuro de las mujeres. «A los científicos siempre se les identifica con la figura de un hombre, blanco y mayor». Exhibió varios estudios que lo confirmaban y otros que exponían que ya desde los seis años, las niñas se consideran menos listas. «Nos meten en la cabeza que somos trabajadoras, no inteligentes», dijo. «A los chicos se les incentiva para que hagan ciencia, a ellas se las desanima. Sucede sistemáticamente», criticaba. Además, «no se divulgan referentes femeninos en la ciencia. La igualdad todavía no existe». Y criticó la discriminación de la mujer a lo largo de la historia en los premios Nobel. «Ha recaído 859 veces en hombres y 52 en mujeres en cinco disciplinas. Es dramático». También la brecha de género en determinadas carreras y módulos de FP. «Pese a que las chicas sacan notas más brillantes en todas sus etapas, después el mercado laboral las margina».

NatIividad Gadea | Gerente de Planificación de Red del Grupo Euskaltel «Id allá donde el corazón os lleve»

Gadea explicó que hay necesidad de incorporar a la mujer a las áreas técnicas. «Somos 697 personas en una empresa en crecimiento, el 41% mujeres profesionales y el 30% de ellas, graduadas en carreras técnicas. Yo no tenía vocación, pero quería ser independiente económicamente así que estudié informática». Recomendó a los jóvenes «formarse para ser útiles para la sociedad. Gracias a ello pude viajar, conocer otras culturas, abrir la mente...» Después volvió a Bilbao cuando surgió la oferta de Euskaltel. Recomendó a los estudiantes formarse en big data, en realidad virtual, bioinformática, biotecnología, el internet de las cosas y los social media. «Id allá donde el corazón os lleve y donde estéis a gusto. Elegid aquello que os haga felices», defendió. También recomendó cultivar otras actitudes, como «la cercanía, la honestidad, la agilidad, la flexibilidad y el trabajo en equipo». Y recordó que la tecnología «va de personas».

Ami Bondía | Doctora en Periodismo y experta en marca personal «Mi oficina está donde mi portátil»

Bondía es doctora en periodismo, experta en marca personal... Se esforzó durante una década hasta que logró trabajar para su cantante favorito, Alejandro Sanz. Después, logró ser su jefa de prensa y recorrió el mundo con él durante cuatro años. «Los sueños se pueden cumplir, pero tienen un precio. No tenía vida propia». Decidió abandonar el barco. «Los sueños tienen fecha de caducidad y pueden convertirse en una carga». Así que decidió trabajar para una ONG y volver a visitar países, pero no en hoteles de cinco estrellas. «Nos podemos reiventar en cualquier momento». Ahora se dedica la comunicación, consultoría.. Y tiene mellizas. Pronto publicará el libro 'Un mundo de valientes'. Se considera una nómada digital, ya que «mi oficina está donde está mi portátil. Las oportunidades están en la red». En un mundo lleno de incertidumbres, recomendó cultivar las competencias digitales. El «80% de la gente no sabe cuáles son sus sueños y eso es ir por la vida dando palos de ciego».