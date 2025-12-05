El PP denuncia la conexión «parcial» de la Ertzaintza con VioGen

La portavoz del PP en temas de seguridad en el Parlamento vasco, Ainhoa Domaica, ha denunciado que la conexión de la Ertzaintza con el sistema ... de valoración de riesgo de mujeres maltratadas «no es completa, sino parcial». Según Domaica, los ertzainas que investigan casos de malos tratos «no tienen acceso al contenido de los atestados» cuando una mujer víctima que reside en alguna otra comunidad autónoma se desplaza a Euskadi, sino que tiene que pedir esta información por el conducto reglamentario y la respuesta «puede tardar hasta una semana». «Las víctimas de la violencia machista no pueden esperar porque a veces no hay tiempo», ha dicho y ha recordado el asesinato de Maialen, que destapó un fallo de coordinación entre la Ertzaintza y la Guardia Civil.

La parlamentaria ha preguntado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el motivo por el que esa conexión del sistema vasco EVA con el del resto de España VioGen desde el año pasado no es total. «¿Cuáles son los motivos por los que el Departamento de Seguridad no utiliza todos los medios disponibles para proteger a las víctimas de violencia de género?». En el turno de réplica, Zupiria se ha declarado «un incauto» y ha reconocido que «no me esperaba un examen sobre EVA y VioGen. Si lo hubiera sabido, me lo habría preparado».

El consejero vasco ha señalado que su «modelo policial» es distinto al del PP. «La Ertzaintza no tiene que pasar por la Guardia Civil ni por la Policía Nacional para acceder a los datos, sino que debe hacerlo directamente y por eso seguimos peleando. Se llame Siraj, Spok o VioGen».

Agentes en prácticas

Según Domaica, existe además un déficit de plantilla en las secciones que se dedican a investigar malos tratos en las comisarías. Así, en Bilbao faltan siete agentes, un 26%, para completar la plantilla que, según la RPT, debería ser de 16; en San Sebastián, faltan dos y de los ocho agentes que hay, un 30% están prácticas, es decir, «todavía no son ertzainas sino que pertenecen a la promoción 32». En Vitoria debería haber 12 agentes, pero sólo están 11 y de ellos ocho también son aspirantes.

Por su parte, Zupiria ha indicado que el 88% de las plazas están cubiertas y que en los próximos meses se cubrirán la totalidad. Según los datos que maneja su departamento, 4.800 mujeres han sido víctimas de violencia machista durante los diez primeros meses del año, cuatro y un menor han sido asesinadas y 25 gravemente heridas. La mitad de ellas han nacido en Euskadi o en el resto de España y la otra mitad son de origen extranjero, casi un 30%, latina. El porcentaje se repite también entre los 4.654 agresores identificados, la mitad de ellos son inmigrantes.