El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PP denuncia la conexión «parcial» de la Ertzaintza con VioGen

Los ertzainas que investigan casos de violencia de género «no pueden acceder directamente al contenido de los atestados» cuando la víctima procede de fuera de Euskadi

Ainhoa de las Heras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

La portavoz del PP en temas de seguridad en el Parlamento vasco, Ainhoa Domaica, ha denunciado que la conexión de la Ertzaintza con el sistema ... de valoración de riesgo de mujeres maltratadas «no es completa, sino parcial». Según Domaica, los ertzainas que investigan casos de malos tratos «no tienen acceso al contenido de los atestados» cuando una mujer víctima que reside en alguna otra comunidad autónoma se desplaza a Euskadi, sino que tiene que pedir esta información por el conducto reglamentario y la respuesta «puede tardar hasta una semana». «Las víctimas de la violencia machista no pueden esperar porque a veces no hay tiempo», ha dicho y ha recordado el asesinato de Maialen, que destapó un fallo de coordinación entre la Ertzaintza y la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  2. 2 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  10. 10

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP denuncia la conexión «parcial» de la Ertzaintza con VioGen

El PP denuncia la conexión «parcial» de la Ertzaintza con VioGen