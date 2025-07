Polémica en los Sanfermines: un 'tiktoker' graba desde dentro los encierros

A. Mateos Jueves, 10 de julio 2025, 11:28 Comenta Compartir

Una de las reglas no escritas de los encierros de Sanfermines, y que los corredores llevan grabadas en la mente, es no entrar al recorrido si no se va a correr. Es decir, si uno quiere ser espectador tendrá que verlo desde el vallado. Pero esta regla cada vez es más difícil de cumplir. En las últimas horas se ha hecho viral el temerario vídeo de un 'tiktoker' americano que grabó desde dentro del encierro el pasado martes. Y en el mundo taurino no ha gustado nada.

Las críticas son unánimes. El influencer se coló en la calle Estafeta y pudo sortear el control policial, siempre muy pendientes de este tipo de usuarios de las redes sociales, gracias a sus gafas de última generación con las que grabó el encierro. A diferencia de otros, este no necesitó sacar el móvil. Simplemente se colocó unas gafas de sol con cámara y le dio al botón del Rec.

En las imágenes se puede ver cómo la cámara está en estático en una de las esquinas de Estafeta. Es decir, el influencer permanece inmóvil apoyado a la pared mientras observa al resto de mozos echar las primeras carreras ante la proximidad de la manada.

Para gloria de este tiktoker, a escasos metros de su posición se forma la primera montonera con el paso de los toros. Imágenes que describen a la perfección la tensión que se vive en la carrera. Cuando parecía que el vídeo llegaba a su fin, él y los mozos de alrededor se dan cuenta de que aún falta otro astado por llegar.

De nombre 'Caminante', este toro tropezó a comienzos de Estafeta y perdió contacto con sus hermanos. Tiró derrotes de izquierda a derecha sin cesar y sembró el pánico. Cuando este tiktoker se dio cuenta de la situación echó a correr mostrando uno de los grandes males de los encierros. Decenas de corredores se amontonan en los muros de Estafeta dificultando el paso del resto de mozos.

Afortunadamente, los pastores reconducen al toro rezagado y el encierro concluye sin mayores consecuencias. Ocho personas fueron trasladadas al hospital, dos de ellas por heridas de asta, pero todas recibieron el alta horas después.