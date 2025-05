Piden subir el sueldo al responsable de redes de Lidl por su última publicación

B. V. Martes, 13 de mayo 2025, 11:42 Comenta Compartir

La esencia de la publicidad es captar la atención de los consumidores. Que se interesen por el producto o por la marca y que un día lleguen a comprar. Las cadenas de supermercados lo hacen con las ofertas. Tachan un precio y ponen otro más bajo.

También lo hacen con los folletos de publicidad en los buzones de las casas. Si bien cada vez hay menos, todavía hay cadenas de supermercados que continúan con esta práctica. Sin embargo, en la era de internet el papel ha sido sustituido por los mensajes en la red.

Así, los responsables de las redes sociales de las marcas no solo lanzan las campañas de publicidad, sino que tratan de hacerlas atractivas, con gancho. Así, el community manager de Lidl ha recibido el reconocimiento de los internautas por su ocurrencia. «Que le suban el sueldo», afirma uno.

En dicha campaña de Lidl han publicado en X (Twitter) una foto de un mango gigante en medio de una calle apocalíptica, con coches destartalados. Una imagen acompañada del siguiente texto: «The last frutas». Todo un guiño a la serie 'The last of us', que narra la historia de un mundo arrasado por un virus altamente contagioso.