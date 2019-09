Qué hacer si tus peques tienen piojos E. C. Que no cunda el pánico. Si se actúa de la forma adecuada y se dejan de lado falsos mitos sobre el tema, el problema se soluciona rápido, algo fundamental para evitar más contagios SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 30 septiembre 2019, 00:46

Empieza el cole... tiempo de libros nuevos, de nervios, de madrugones, de rutinas a las que hay que adaptarse, de piojos... Sí, sí, de piojos. Sólo tiene usted que fijarse en la cantidad de anuncios de productos para eliminarlos que hay en la TV estos días. Y no es que el otoño sea la estación predilecta de estos insectos -no tienen una época especial, los hay todo el año-, lo que ocurre es que con el inicio del curso los niños y niñas empiezan a pasar un montón de horas juntos y el roce no sólo hace el cariño. ¡También hace el contagio! Si usted al revisar la cabeza de sus pequeños se topa con algún piojo o liendre, póngase de inmediato manos a la obra y como dice un chiste, no lo comunique en el grupo de whatsapp del cole -pero sí a los docentes- a menos que quiera causar un buen 'tsunami' y horas y horas de tecleos frenéticos.

Esto es lo que debe hacer para eliminarlos lo antes posible (la rapidez interesa a todo el mundo, se trata de evitar que la infestación vaya a más y acabe afectando a toda la clase y a toda la familia, incluso a usted):

1. Mirar las cabezas y pasar la liendrera todas las semanas

Todas las semanas o cuando le lave el pelo a sus pequeños debería coger la costumbre de revisar sus cabezas. De este modo puede detectar la 'invasión' cuando todavía es incipiente y, por tanto, acabar con ella con muchas menos molestias. Para hacer la inspección, lo mejor es mirar con el pelo mojado y pasar la liendrera -esos peines pequeñitos con las púas muy juntas donde se quedan los bichitos- mechón a mechón con mucho cuidado y en todos los sentidos. Si el niño o la niña tiene piojos enseguida los verá, aunque es más fácil ver sus liendres, de aspecto blanquecino o dorado y que están muy pegadas al pelo, muy cerca de la raíz. Si usted hace este desagradable descubrimiento, debe poner remedio ya. Por eso es mejor adquirir esta rutina los viernes. Así, si descubre algo, puede solucionar el problema durante el fin de semana.

2. Comprar un producto específico para eliminarlos

En todo este asunto de los piojos hay mucha leyenda urbana y falsos mitos. Se dice que el vinagre los elimina (mentira, sólo ayuda a despegar las liendres y no mucho), que el árbol de té es mano de santo (no los mata e incluso es discutible que sirva de herramienta preventiva para ahuyentarlos). Según la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria, se debe recurrir a pediculicidas, es decir, a productos específicos para matarlos. Se venden en distintas presenciones. Las más recomendadas por los médicos son las lociones y las cremas. Mejor que los sprays y los champús.«Casi todos son insecticidas, pero desde hace poco hay productos de acción física como la dimeticona, que es una silicona», indican desde la organización, donde apuntan que los remedios más usados son la permetrina al 1-1,5%, «la menos tóxica para el ser humano. Hace que se paralice el piojo. Deja de respirar y muere. Se puede usar a partir de los 2 meses. Es el tratamiento de elección, si no hay resistencias en la zona. A veces se le asocia un 'sinergizante' (sustancia de refuerzo) que lo hace más eficaz; casi siempre butóxido de piperonilo. En estos casos no se puede usar antes de los 2 años». También mencionan las piretrinas, que «son insecticidas naturales, pero menos útiles que la permetrina. A éstas también se asocia un sinergizante para que sean más eficaces Hay pocos estudios sobre su eficacia y toxicidad». La asociación también incluye en la lista el malatión al 0,5% «muy eficaz tanto frente a piojos como huevos. Con una sola aplicación (8-12 horas) suele bastar, pero tiene algún inconveniente. Es algo tóxico, huele muy mal, es inflamable y muy irritante. Hay que tener cuidado si lo usas», aconsejan. Lo que sí que advierten es que no se recurra al lindano al 1%: «Es muy tóxico».

Entre los remedios no insecticidas, pueden usarse a dimeticona, que es una silicona. «Recubre al piojo y lo asfixia. Es transparente y no huele. Parece que es útil y segura. Es menos irritante. Como hay resistencias a la permetrina, se puede usar como alternativa», explican los facultativos, quienes también apuntan que hay quien usa «alcohol bencílico al 5%, que hace que los piojos no puedan respirar. Pero no actúa sobre los huevos. Se puede usar a partir de los 6 meses». De todos modos, si su pediatra ve que el peque no se quita los piojos de encima porque los bichitos son resistentes a los tratamientos anteriores «puede recetarle medicinas que se toman por la boca que pueden llevar sulfamidas o antiparasitarios».

3. Cuándo se debe aplicar tratamiento

Según los pediatras, sólo si se ve algún piojo vivo. Una vez puesto el niño o la niña a tratamiento (aplicado el producto y pasado la liendrera, algo que deberá hacerse con frecuencia durante una temporada para asegurarse) el peque ya podría volver al cole. Huelga decir que si un crío tiene piojos, toda la familia debe revisarse la cabellera y ponerse a tratamiento si los tiene. Todos a la vez.

4. Volver a aplicar producto una semana después

Hay que seguir a pie juntillas las indicaciones de los productos que hemos usado para eliminar los piojos. En la mayoría de los tratamientos se indica que es conveniente repetir el proceso siete o diez días después. De todos modos, aviso para padres y madres, el trabajo con la liendrera -las hay hasta electrónicas, pero son caras y su mayor eficacia es dudosa- es la clave. Por mucho producto que apliquemos, las liendres son difíciles de matar y si eclosionan vuleven los piojos. La revisión en profundidad una semana después del tratamiento es costumbre también en los establecimientos especializados en eliminar piojos. «En estos locales aplican aire caliente sobre el cabello para deshidratar piojos y liendres», explican los pediatras. Y unos días después comprueban que no haya ningún superviviente.

5. Limpiar bien ropa de cama y utensilios para el pelo

La llegada de piojos a una casa lo pone todo patas arriba. Hay que lavar la ropa usada y la de cama con agua caliente, a unos 50 grados. «Y los artículos que no se puedan lavar hay que meterlos en una bolsa sellada durante dos semanas», apuntan. También se pueden congelar peines, liendreras y artículos para el pelo para matar a estos parásitos y evitar que quede alguno que pueda dar al traste con nuestra tarea exterminadora. O sumergirlos en una mezcla de agua con loción antipiojos. También vale dejar estos enseres en una bolsa cerrada durante 48 horas, tiempo en el que estos bichitos mueren si no tienen alimento. Se recomienda pasar bien el aspirador por lugares donde el niño haya podido tener apoyada la cabeza, como cojines, sofá o el coche.

6. Embarazadas, bebés y niños con asma... cuidado

Según la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria, «la permetrina parece segura durante el embarazo, pero se usa sólo si es imprescindible». «En los niños menores de 6 meses es mejor usar sólo la extracción mecánica de los piojos y liendres y cortar bien el pelo -aconsejan-. La permetrina se puede usar a partir de los 2 meses. Una alternativa es la dimeticona». Para las madres que están dando el pecho, «se puede usar la permetrina sin butóxido de piperonilo, las piretrinas y las siliconas». Si los niños a los que se va a aplicar tienen asma, hay que tener cuidado, sobre todo con los remedios de formato en spray. Por ello, se aconseja leer muy bien el prospecto.

4. ¿Aplico repelentes para evitar que contagios?

«Los estudios no dicen que el vinagre sirva para no tener piojos o para extraer las liendres. Además puede inactivar otros productos que se usen para los piojos -aclaran los pediatras-. Tampoco otros repelentes o preventivos que se venden se ha visto que funcionen». Según indican, también se anuncian productos naturales «tipo aceites y esencias de coco, lavanda, árbol de té, mayonesa, etc… Pero tampoco hay estudios que digan que son eficaces».

Los selfis aumentan el contagio entre adolescentes La fiebre por los selfis se encontraría detrás del incremento en el contagio de piojos entre los alumnos de secundaria de Holanda, según un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente. «Creo que la razón es el comportamiento de los estudiantes de secundaria. Hay muchos abrazos y cuando hacen selfis, el pelo de los jóvenes entra en contacto con el de los demás y permite el traspaso de los insectos», dijo la especialista en estos parásitos Desiree Beaujan a los medios de comunicación del país. Según el informe, el 28% de alumnos en la escuela primaria y el 19% de los que cursan secundaria en Holanda tenían piojos. Ante la expansión de los parásitos en adolescentes, se planteó modificar las campañas de prevención y concienciación para dirigir mensajes a los alumnos de secundaria. «Los padres necesitan saber que hay piojos en la escuela secundaria», comentó Beaujan. El estudio, realizado entre 2.000 voluntarios, también confirmó que tres cuartas partes de las infecciones por piojos se producen en los cabellos de las niñas, habitualmente más largos que los de los niños. Además, detectaron que uno de cada diez adultos tiene piojos.