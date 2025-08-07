El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tokyotoilet

La peculiaridad de unos baños públicos: poder ver si están limpios con la puerta cerrada

Los servicios cuentan con paredes de cristales transparentes que se vuelven opacos cuando el usuario pone el cerrojo

Bruno Vergara

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:43

Uno de los dilemas antes de entrar a un baño público es si estará limpio. Nada más abrir la puerta, el olfato nos da una pista. Si huele a orín, mala señal. Por ello, en Japón, concretamente en el distrito de Shibuya en Tokio, hay baños públicos con paredes de cristal transparente. El objetivo es simple: que los transeúntes sepan su estado.

Una vez dentro, los cristales se vuelven opacos una vez el usuario pone el cerrojo. Esto sucede gracias a una tecnología electrocrómica, que esmerila el vidrio para una privacidad total. Aparte de poder comprobar la limpieza, también aporta seguridad.

No obstante, a algunos usuarios no les gusta este innovador baño. Aseguran que no se sienten realmente cómodos porque cuestionan su privacidad, a pesar de que no pueden ser vistos desde afuera.

El innovador sistema está bautizado como 'Proyecto de Baños de Tokio'. Unos urinarios que están sometidos a una limpieza estricta. «Utilizamos equipos especializados para examinar minuciosamente los defectos, olores, manchas, ventilación y flujo de aire de las instalaciones», explican desde el servicio de mantenimiento.

