La peculiar manera con la que un zoo de Valencia refresca a sus animales en plena ola de calor El parque implementa esta medida para ayudarles a pasar la altas temperaturas

Rochell De Oro Salgado Viernes, 8 de agosto 2025, 15:50

Las altas temperaturas propias del verano continúan generando alerta en diversas comunidades autónomas. Son muchas las personas afectadas por la ola de calor pero no solo los humanos padecen cuando los termometros alcanzan los 34º o hasta los 42º C; los animales también sufren estas condiciones extremas. Por este motivo, en el parque de animales Bioparc de Valencia, han implementado algunas medidas para aliviar su sufrimiento y ayudarles a refrescarse.

En el recinto, que alberga más de 6.000 animales de 150 especies, el equipo encargado del cuidado animal ha intensificado el protocolo de verano para garantizar el bienestar de todos. Entre las nuevas medidas hay un cambio en el menú: helados adaptados para los gustos y preferencias de cada especie.

Estos helados, elaborados a base de verduras, hortalizas, semillas y carne, se preparan de acuerdo al tamaño de los animales y sus requerimientos nutricionales, pues forman parte de la dieta especializada que estos meses, de forma preventiva, contiene menor aporte calórico y mayor hidratación.

Ampliar Los helados están hechos de diferentes ingredientes Bioparc Valencia

Otras medidas

Además, para que los animales disfruten de un verano más ameno, se han dispuesto lluvias artificiales y baños de barro. Las jirafas, antílopes, avestruces y cebras se beneficiaran especialmente de las lluvias, mientras que los rinocerontes, facóqueros (como el jabalí), hienas y puercoespines disfrutarán de los baños de barro y los charcos de agua.

Según Bioparc, las medidas extraordinarias no solo contribuyen a que los animales puedan refrigerarse, sino que también actuán como un atractivo estímulo para potenciar sus instintos.