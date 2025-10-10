El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La bióloga se encuentra en Bilbao para participar en el congreso de cáncer que se celebra en la villa esta semana. Luis Ángel Gómez

Paciente e investigadora oncológica: «Los tratamientos tardan 700 días en llegar a los enfermos»

La bióloga del CNIO Marisol Soengas destaca los grandes avances contra el cáncer logrados en los últimos años

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Marisol Soengas no puede ocultar su indignación por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. 2.000 mujeres fueron sometidas a ... mamografías y olvidadas durante dos largos años por un error burocrático que se ha saldado con la destitución de la consejera andaluza de Salud. «No tiene nombre. Dos años de retraso pueden suponer que un tumor ya no sea tratable», asegura en su doble condición de paciente e investigadora oncológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Paciente e investigadora oncológica: «Los tratamientos tardan 700 días en llegar a los enfermos»

Paciente e investigadora oncológica: «Los tratamientos tardan 700 días en llegar a los enfermos»