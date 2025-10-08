El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Aseica, Rafael López, y el vicepresidente, Arkaitz Carracedo, durante la presentación del Congreso. Jon Garay

500 especialistas se reúnen en Bilbao para abordar los últimos avances contra el cáncer

Las jornadas se desarrollarán en el estadio de San Mamés desde hoy hasta el viernes

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:52

El cáncer es la primera causa de mortalidad en España por delante de las enfermedades del sistema circulatorio. En Euskadi el orden es justo el ... inverso, con estas últimas en primer lugar. Hasta 14.000 diagnósticos de tumores se realizan cada año en el territorio, de los que unos 6.000 terminan con el peor de los finales. Pese a lo que puedan apuntar estas cifras, los avances en la investigación en los últimos años han supuesto un enorme paso adelante en la situación de los pacientes. Dos datos apuntalan este optimismo siempre contenido. Uno, que si hace 50 años de cada cuatro personas diagnosticadas solo una vivía más de cinco años, en la actualidad se curan más de la mitad. Y dos, en el caso concreto del cáncer de pulmón, el más frecuente a nivel mundial, se ha pasado de una supervivencia de 12 meses a alcanzar los cinco años.

