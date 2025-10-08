500 especialistas se reúnen en Bilbao para abordar los últimos avances contra el cáncer

El cáncer es la primera causa de mortalidad en España por delante de las enfermedades del sistema circulatorio. En Euskadi el orden es justo el ... inverso, con estas últimas en primer lugar. Hasta 14.000 diagnósticos de tumores se realizan cada año en el territorio, de los que unos 6.000 terminan con el peor de los finales. Pese a lo que puedan apuntar estas cifras, los avances en la investigación en los últimos años han supuesto un enorme paso adelante en la situación de los pacientes. Dos datos apuntalan este optimismo siempre contenido. Uno, que si hace 50 años de cada cuatro personas diagnosticadas solo una vivía más de cinco años, en la actualidad se curan más de la mitad. Y dos, en el caso concreto del cáncer de pulmón, el más frecuente a nivel mundial, se ha pasado de una supervivencia de 12 meses a alcanzar los cinco años.

Para tratar los últimos avances en investigación se reúnen en Bilbao 500 especialistas en oncología de todo el mundo desde hoy hasta el viernes en el marco del 20 Congreso de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica). «El congreso no solo es un foro de excelencia científica, sino también un espacio de encuentro intergeneracional y multidisciplinar que sitúa a nuestro país como referente internacional en investigación oncológica», ha señalado Rafael López, presidente de Aseica, en la presentación del congreso en el estadio de San Mamés.

El programa científico abordará desde los retos clínicos en tumores como el de vejiga o los neuroendocrinos, hasta los últimos desarrollos en inmunoterapia, terapias celulares y nanomedicina. Además, se celebrarán sesiones específicas sobre oncología computacional y el impacto de la inteligencia artificial en la investigación oncológica, además de la relación entre ejercicio y cáncer, sus efectos y mecanismos subyacentes.

Entre los ponentes internacionales destacan Johanna Joyce, de la Universidad de Lausana; Yardena Samuels, del Instituto Weizmann de Ciencias y presidenta de la Asociación Europea de Investigación sobre Cáncer (EACR) y Alberto Bardelli (IFOM–AIRC, Milán), que impartirán las conferencias magistrales de apertura, la ponencia patrocinada por la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y la clausura, respectivamente. Entre los expertos nacionales destacan Marisol Soengas (CNIO, Madrid), Rafael López (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela), Arkaitz Carracedo e Isabel Mendizabal (CIC bioGUNE), Elena Galve (Hospital de Basurto), Alberto Muñoz (Hospital de Cruces), Ander Urruticoechea (Unidad Gestión del Cáncer- Osakidetza) o Ana Zubiaga (UPV/EHU).

«En esta edición queremos destacar la necesidad de seguir impulsando la innovación y la colaboración para transformar el futuro de la oncología», ha subrayado Arkaitz Carracedo, vicepresidente de Aseica y miembro del comité organizador del Congreso.