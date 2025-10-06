El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un nutricionista recomienda 5 alimentos para reducir los síntomas de la menopausia: «Reduce la inflamación»

Mario Ortiz explica qué productos resultan beneficiosos para quienes estén pasando por este momento

Marina León

Marina León

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:30

Comenta

Durante la menopausia, las mujeres se enfrentan a una etapa cargada de cambios y «la alimentación puede hacer que los síntomas mejoren bastante y todo sea más llevadero», explica el nutricionista Mario Ortiz (@marioortiznutricion), que propone cinco alimentos beneficiosos para quienes estén pasando por este momento.

@marioortiznutricion 5 alimentos para mejorar la Menopausia ✅ Etiqueta a esa persona que lo necesita 👌🏼 #nutricion #nutri #fit #menopausia #foodies #food ♬ sonido original - Marioortiznutricion

El primero es el tofu. «Tiene isoflavonas que actúan como estrógeno natural, lo que falta en la menopausia, así que te ayudará a mejorar esos niveles», explica. En segundo lugar, habla de las semillas de lino, «que tienen un compuesto que es el lignano y ayuda a mejorar el equilibrio hormonal. Así que añade un poquito a tu yogur o a tu ensalada», agrega.

El nutricionista incluye en su lista los frutos secos y las semillas en general, «ya que tienen grasas saludables y vitamina E. Te ayudan a mejorar tu piel, articulaciones y energía», puntualiza. Ortiz considera también beneficiosos los pescados azules, como por ejemplo el salmón, «que es una fuente increíble de Omega-3 y con ello mejora tu salud cardiovascular además de reduce la inflmación y tu estado de ánimo», detalla. Las hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, «son una fuente increíble de magnesio y calcio. Esto ayuda a fortalecer tus huesos y además también a mejorar los calambres musculares», cuenta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  3. 3

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  7. 7 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  8. 8

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  9. 9 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nutricionista recomienda 5 alimentos para reducir los síntomas de la menopausia: «Reduce la inflamación»

Un nutricionista recomienda 5 alimentos para reducir los síntomas de la menopausia: «Reduce la inflamación»