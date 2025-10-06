Un nutricionista recomienda 5 alimentos para reducir los síntomas de la menopausia: «Reduce la inflamación» Mario Ortiz explica qué productos resultan beneficiosos para quienes estén pasando por este momento

Marina León Lunes, 6 de octubre 2025, 17:30

Durante la menopausia, las mujeres se enfrentan a una etapa cargada de cambios y «la alimentación puede hacer que los síntomas mejoren bastante y todo sea más llevadero», explica el nutricionista Mario Ortiz (@marioortiznutricion), que propone cinco alimentos beneficiosos para quienes estén pasando por este momento.

El primero es el tofu. «Tiene isoflavonas que actúan como estrógeno natural, lo que falta en la menopausia, así que te ayudará a mejorar esos niveles», explica. En segundo lugar, habla de las semillas de lino, «que tienen un compuesto que es el lignano y ayuda a mejorar el equilibrio hormonal. Así que añade un poquito a tu yogur o a tu ensalada», agrega.

El nutricionista incluye en su lista los frutos secos y las semillas en general, «ya que tienen grasas saludables y vitamina E. Te ayudan a mejorar tu piel, articulaciones y energía», puntualiza. Ortiz considera también beneficiosos los pescados azules, como por ejemplo el salmón, «que es una fuente increíble de Omega-3 y con ello mejora tu salud cardiovascular además de reduce la inflmación y tu estado de ánimo», detalla. Las hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, «son una fuente increíble de magnesio y calcio. Esto ayuda a fortalecer tus huesos y además también a mejorar los calambres musculares», cuenta.

