Más de 23.000 rayos han tocado tierra en Euskadi desde ayer Euskalmet anuncia una jornada de domingo en la que «lloverá de manera persistente» con algunos chubascos tormentosos «menos frecuentes» HELENA RODRÍGUEZ Domingo, 10 mayo 2020, 13:26

Pocos puntos de Euskadi se han librado esta noche de las tormentas y los chaparrones, ya fueran de agua o de granizo. El amanecer no ha sido mucho más propicio. La previsiones augurán una jornada movida.«En puntos de la vertiente cantábrica lloverá de manera menos intensa pero más persistente», anuncia José Antonio Aranda, responsable de meteorología de la agencia. Para hacerse una idea de cómo han sido las últimas horas es suficiente con echar un ojo a las cifras de rayos. Ayer tocaron tierra 18.789 y en lo que va del día de este domingo, 4.237. ¿Es algo anormal o excepcional? Según Aranda, no. «Son muchos sin duda, pero no es algo que históricamente no se haya producido».

Aurki atertzera egingo du eta pare bat ordutan baliteke ateri eustea, baina gero, berriro ere euritara joko du.



Próximamente cesará la precipitación, aguantará un par de horas, pero luego, arreciarán otra vez los chubascos. pic.twitter.com/NUcFlXieoh Euskalmet (@Euskalmet) May 10, 2020

Todo el territorio vasco está en aviso amarillo por estos fenómenos que han perturbado el sueño de más de uno. En Bizkaia, las precipitaciones más abundantes, en algunas ocasiones de pedrisco, han caído sobre Amorebieta, Balmaseda y Derio. La primera localidad acumuló, sobre la media noche, 10,5 litros por metro cuadrado en tan solo diez minutos; Balmaseda ha registrado otro episodio tormentoso sobre las 05.30 horas, que han superado los 10 litros por metro cuadrado y en Derio, a torno a las 06.50 horas, han caído 7,7 litros por metro cuadrado, también en diez minutos. Los rayos hicieron de las suyas. En Algorta, uno ha partidio un árbol en la zona de Basarrate, mientras que en Arcentales, una potente descarga ha causado un incendio en una subestación elétrica en Arcentales, según informa Bomberos de Bizkaia.

En Álava las cosas no han sido mejores. Al filo de la medianoche, se formaron focos tormentosos en el sur que se fueron desplazando en dirección norte. Llegaron a Vitoria con mucho aparato eléctrico y pequeñas piedras de granizo. Las precipitaciones continuaron de forma intermitente durante unas horas. «En pocas horas pasaron hasta seis», detalla el experto. Tras una breve tregua, la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia sobre la capital alavesa y gran parte de la provincia alrededor de las seis de la madrugada.

Las últimas horas del sábado y las primeras del domingo también han sido movidas en Gipuzkoa. Allí, en algunas localidades del interior la lluvia ha caído en gran cantidad. Así según Aemet en Azpeitia a las 19.20 horas de ayer se registraron 17 L/m2 en 10 minutos, y en la zona de Tolosa granizó con fuerza. En la costa, la cadena tormentosa dejo algunas imágenes espectaculares y espeluznantes.

Lo que resta de este domingo se anuncia algo más tranquilo. Las lluvias serán más persistente en el tiempo pero menos intensas. Los fenómenos tormentoso irán a menos. De cara a mañana, los cielos estarán nubosos a muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, más abundantes y frecuentes por la tarde y en el este. En el resto intervalos nubosos, aumentando la nubosidad por la tarde quedando muy nubosos con precipitaciones débiles. Al final del día las precipitaciones remitirán. Además, el viento soplará del oeste-noroeste flojo a moderado, con rachas fuertes en el litoral. Por la tarde viento rolará al norte. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso.