Una mujer ingresa en prisión por dejar a su hija menor de edad a dos drogadictos durante cuatro días

Fueron unos familiares de la detenida los que dieron la voz de alarma

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:42

Una mujer ha ingresado en prisión por dejar a su hija menor de edad a dos drogadictos durante cuatro días en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Los hechos se dieron a conocer cuando varios familiares de la arrestada vieron a la chica en compañía de esos sujetos.

Los familiares dieron la voz de alarma a la Policía Nacional, que detuvo a la mujer y se le acusó de un delito de abandono de menores. Lo primero que hicieron los agentes fue comprobar el estado de la niña y garantizar su seguridad en todo momento.

Una vez que la niña estaba con los agentes, la Policía pudo averiguar que la madre la había dejado al cuidado de estas dos personas y había estado desaparecida durante cuatro días.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de la mujer. Inmediatamente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de abandono de menores, decretando la misma su ingreso en prisión.

