'Momo' vuelve a sembrar alarma La Policía Nacional ha marcado la forma en la que se debe actuar contra el fenómeno. / R.C. El muñeco de ojos saltones se cuela en vídeos infantiles y la Policía pide que no se compartan I. CUESTA Jueves, 28 marzo 2019, 08:32

Si tiene usted niños en edad de enredar en ordenadores, táblets y teléfonos móviles, es probable que a estas alturas ya sepa de qué estamos hablado: 'Momo', uno de los virales más populares de WhatsApp en 2018, ha vuelto. Ese muñeco horrible, de espantosos ojos saltones y nariz de cerdito, que desafiaba a los usuarios a seguir una serie de acciones que ponían en riesgo su salud si no querían caer en una supuesta maldición, ha regresado para poner de los nervios a una legión de padres espeluznados con la idea de que, como algunos aseguran, pueda colarse en alguno de los vídeos que ven sus hijos.

Mientras las familias tocan a rebato, Policía Nacional y Guardia Civil insisten en que 'Momo' no es real, pero sí un antiguo viral que resurge ahora con algunas modificaciones perjudiciales. «Los ciberagentes de la Policía Nacional están analizando diferentes vídeos, algunos de ellos de carácter infantil y a los que se les ha añadido un supuesto mensaje de 'Momo' que podría llegar a ser peligroso, sobre todo para los más pequeños. Por ello es responsabilidad de todos impedir que estas imágenes sigan viralizándose: es importante que los padres supervisen los vídeos a los que acceden sus hijos, sobre todo los de más corta edad, para evitar que puedan verse expuestos a contenidos tóxicos para ellos». La Policía cree que es fundamental no compartir ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a este viral, para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más. «En lugar de compartirlo, lo que debemos hacer, si encontramos algún vídeo o foto así, es comunicarlo a la propia plataforma o red social en la que esté alojado para que sea eliminado». Así de contundentes se han mostrado estos días los ciberagentes en las redes sociales. Por un lado, tratando de llamar a la calma; por otro, instando a denunciar a cualquiera que tenga noticias del inquietante muñeco.

Tomar precauciones

El año pasado, cuando apareció por primera vez el fenómeno 'Momo', los expertos comenzaron asemejándolo a todos esos estúpidos retos que periódicamente se ponen de moda en internet. Lo metieron en el mismo cajón de quienes lograron crear una cadena infinita de gente tirándose agua encima o inhalando preservativos. Sin embargo, el problema de 'Momo' es que estaba mucho más cerca de la famosa 'ballena azul', aquella que proponía desafíos a cual más descabellado y terminó llevándose por delante la vida de más de un adolescente.

Es por eso que ha sido nombrarlo de nuevo y poner en alerta a una legión de padres. En 2018, cuando se hizo famoso, 'Momo' usaba mensajes de WhatsApp u otras redes sociales para convencer a sus supuestas víctimas. Esta vez hay quienes aseguran que ha dado el salto a Youtube; que el chaval puede estar viendo cualquier cosa y ver cómo, de repente, aparece el personaje de ojos saltones pidiéndole que haga las cosas más insospechadas. Pero, por mucho que haya saltado la alarma, que haya padres en pánico, y que a estas alturas corran todo tipo de bulos, los agentes insisten en que, en principio, este 'Momo' no es algo de lo que deban preocuparse, aunque sea conveniente estar alerta y tomar precauciones.

Los expertos apuntan a que casos como este nos recuerdan los millones de menores de todo el mundo que navegan por internet sin supervisión ni control de ningún tipo. Con suerte, 'Momo' será sólo el fenómeno del momento pero el peligro sigue estando ahí.