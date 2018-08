Mata a su mujer a puñetazos en Navarra y dice a emergencias que se había caído en el baño Imagen del ayuntamiento de Huarte. / R. C. «Le propinó una reiterada serie de golpes, algunos en la cabeza», señala el auto del juez, que ha decretado su ingreso en prisión P. O. Martes, 28 agosto 2018, 19:35

Un hombre de 41 años residente en la localidad navarra de Huarte, a escasos kilómetros de Pamplona, ha ingresado en prisión acusado de matar a golpes a su mujer, aunque la versión que contó en un principio fue bien distinta. El ahora arrestado -A. B., de 41 años y nacionalidad ucraniana- llamó el pasado sábado al servicio de emergencias del 112 y aseguró que su mujer se había caído en el baño y que debido al golpe presentaba heridas y estaba inconsciente. De inmediato, una ambulancia medicalizada se desplazó al domicilio de la pareja. Los servicios médicos, tras estabilizar a la mujer para su evacuación, comenzaron a sospechar. Y es que las diferentes lesiones que presentaba eran mucho más compatibles con una posible agresión que con una caída fortuita. Además, el hombre también presentaba algunas heridas.

Una vez que los sanitarios trasladaron a la mujer a los servicios de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra, los agentes de la Policía Foral de la unidad de seguridad ciudadana entrevistaron al marido y a otro familiar, que convivía con la pareja. Los agentes encontraron contradicciones entre la versión aportada por los dos entrevistados, por lo que procedieron a la detención de la pareja. En el centro sanitario, la mujer, de 38 años, no pudo superar las heridas sufridas pese a los esfuerzos médicos y fallecía. A última hora de la mañana de este martes, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Aoiz, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza acusado de un delito de homicidio.

El auto considera probado que el hombre mantuvo el pasado sábado una «acalorada discusión» con su mujer y le propinó con sus puños «una reiterada serie de golpes en numerosas partes de su cuerpo, algunos de ellos en la cabeza». La víctima, a su vez, presentaba un «delicado estado de salud a causa de su dependencia continuada a las bebidas alcohólicas» y en esos momentos se encontraba en situación de embriaguez. Los golpes recibidos le hicieron perder la consciencia y finalmente, «a pesar de la asistencia sanitaria solicitada por el investigado», falleció este martes

Ivanka quería separarse

Con este nuevo caso, ascienden a 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde principios de año. Este martes se supo que Ivanka, la mujer de 60 años que murió estrangulada el lunes a manos de su compañero sentimental en una pedanía rural de Orihuela (Alicante) había fallecido al menos ocho horas antes de que éste llamara al 112 para confesar el crimen y entregarse. Fuentes cercanas a la investigación informaron de que el presunto homicida, un búlgaro de 57 años, se ha negado a declarar.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, manifestó al término de una concentración de un minuto de silencio a las puertas de la institución que el posible móvil del crimen fueron los celos, aunque esto no ha sido confirmado al cien por cien. Los investigadores creen que Ivanka -también natural de Bulgaria- tenía intención de separarse del hombre, con el que llevaba conviviendo unos 20 años, aunque no lo había hecho aún debido, entre otros motivos, a que éste no tenía trabajo ni recursos económicos y, además, padecía una enfermedad.