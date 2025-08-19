¿Mario Kart World promueve prácticas de explotación animal? Esto dice la organización animalista PETA Para la ONG los animales digitales no son simples figuras de píxeles influyen en la forma en la que las personas entienden y se relacionan con los animales en la vida real

Se cumplen poco más de dos meses del lanzamiento de Nintendo Switch 2, un rotundo éxito para la compañía japonesa, que acompañó la nueva consola con una variada selección de títulos. Entre todos ellos, destacó especialmente Mario Kart World, la más reciente entrega de la icónica saga.

El juego ha recibido buena aceptación tanto por la crítica como por el público, pese a algunas reclamaciones puntuales que Nintendo ha ido resolviendo con el paso de las semanas. Sin embargo, la más reciente proviene de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la reconocida organización internacional en defensa de los derechos de los animales.

¿El motivo? El detalle de uno de los pilotos del juego, la vaca procedente del mítico circuito Pradera Mu-Mu.

Para PETA, los animales digitales no son simples figuras de píxeles: representan narrativas, símbolos y construcciones culturales que influyen en la forma en que millones de personas entienden y se relacionan con los animales en la vida real. Por ello, la organización ha solicitado que se retire el anillo nasal que lleva el reconocido personaje, al considerarlo un símbolo de crueldad animal, ya que en la industria cárnica y láctea este tipo de dispositivos se utiliza para controlar y someter al ganado.

Según la ONG, lo que puede parecer un detalle insignificante dentro de un videojuego de carreras, en realidad es un recordatorio de prácticas de explotación que aún persisten en el mundo real. En su comunicado, PETA propone reemplazar el aro por un simple lazo decorativo o eliminarlo por completo, sugiriendo incluso un «glow-up» compasivo para la vaca que permitiera mantener la estética del juego sin reproducir simbologías de dolor.