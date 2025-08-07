El lugar donde se puede ver el atardecer dos veces en un solo día Es posible hacerlo en el rascacielos más alto del mundo, en Dubái

Hay un lugar en el mundo donde uno puede ver el atardecer dos veces en un mismo día. O si lo prefiere, el amanacer. Ese sitio está en Dubái, en concreto en la Torre Burj Khalifa -el edificio más alto del mundo- y coge un ascensor para salvar un desnivel de casi 500 metros. De esta forma, uno puede disfrutar de una puesta de sol en la base del rascacielos y, solo 60 segundos después, desde la planta 124, ver otro.

El punto más alto de este edificio se sitúa a 828 metros de altura, el doble que el Empire State de Nueva York. Los turistas no suben tanto en ascensor, pero sí a una distancia suficiente para poder ganarle tiempo al sol. Se puede ver un atardecer a ras de suelo y tres minutos después otro desde lo alto.

Todo esto es posible gracias al ascensor ultra rápido de la torre Burj Khalifa. Uno de los más veloces del mundo, que viaja a 10 metros por segundo. O lo que es lo mismo y no suena tan impresionante, a 36 kilómetros por hora. En total, el rascacielos tiene 160 pisos. A este último solo se tarda 82 segundos en uno de sus 57 elevadores.

No obstante, para poder disfrutar de esos dos atardeceres en un mismo día hay que andar rápido. Se recomienda llegar media hora antes de la reserva, ya que se debe mostrar el pasaporte junto a la reserva.

Para los que les guste madrugar, también tienen la opción del doble amanecer. Es decir, ver la salida de sol desde lo alto y después descender en ascensor a ras de suelo y disfrutar otra vez cómo sale el sol.

