León XIV comienza de forma oficial su pontificado: «Deseo una Iglesia que sea fermento para un mundo reconciliado»

«Fui elegido sin tener ningún mérito y me dirijo a ustedes como un hermano, con temor y temblor. No se trata de atrapar a ... los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús». Con estas palabras ha dado Léon XIV inicio de forma oficial a su pontificado exactamente diez días después de que fuera elegido como sucesor de Francisco al frente de la Iglesia católica. «Quisiera que nuestro primer gran deseo fuera que la Iglesia esté unida, sea signo de unidad y comunión, y que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. El Papa no puede ser un líder solitario o un jefe por encima de los demás. Dios quiere a todos unidos en una única familia y Pedro debe apacentar el rebaño sin ceder nunca a la tentación de ser un líder solitario o un jefe que está por encima de los demás, haciéndose dueño de las personas que le han sido confiadas», ha añadido Robert Prevost, el primer Papa procedente de Estados Unidos aunque con una larga experiencia en Sudamérica tras sus cuatros décadas como misionero y obispo en Perú. El Sumo Pontífice número 267 ha recibido el palio y el Anillo del Pescador, dos de los símbolos del poder papal.

Unas 200.000 personas se han reunido en la plaza de San Pedro y los alrededores para asistir a una ceremonia que ha contado también con una representación de 156 mandatarios de todo el mundo. Han estado en Roma la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Layen, el líder ucraniano Volodimir Zelenski, el presidente de Israel Isaac Herzog y la máxima dirigente de Perú, Dina Boluarte, entre otros muchos. Por parte de España han acudido los Reyes, que han estado acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro Félix Bolaños, que es el encargado de las relaciones con la Santa Sede. También asistirá el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez, que tampoco acudió al funeral de Bergoglio, excusó su presencia por su viaje a Irak. Pese a la procedencia del Pontífice, Donald Trump no ha estado en Roma -sí acudió al funeral del anterior Pontífice-. La representación de la primera potencia mundial ha quedado en manos de su vicepresidente, J.D. Vance, católico desde hace cinco años, y del secretario de Estado Marco Rubio, también católico. Vance, que fue la última personalidad mundial en reunirse con Francisco pocas horas antes de su fallecimiento, ha acudido antes de la misa a la tumba del Papa fallecido en Santa María la Mayor. Tras recorrer la Plaza de San Pedro en papamóvil durante 25 minutos, el acto, cargado de simbolismo, ha comenzado dentro de la basílica de San Pedro, donde el nuevo Papa, acompañado por los Patriarcas de las Iglesias Orientales, ha bajado a rezar ante la tumba de San Pedro, un gesto que resalta el vínculo del Obispo de Roma con el Apóstol Pedro y su martirio. A continuación, dos diáconos han cogido el palio, el Anillo del Pescador y el Libro de los Evangelios, y se han dirigido en procesión hacia el altar. Ver 12 fotos El Papa, en su recorrido en el papamóvil. Efe En ese momento, León XIV se ha unido a la procesión mientras se cantaban las Laudes Regiae, unas letanías que tienen como fin invocar la intercesión de los santos y mártires. Del portón central de la basílica colgaba el tapiz de la pesca milagrosa, en el que se representa el diálogo de Jesús con Pedro. En el altar, la imagen de la Virgen del Buen Consejo, proveniente del santuario mariano de Genazzano. A continuación se ha realizado el rito para la bendición y aspersión del agua bendita, ya que es domingo de Pascua. Posteriormente, se ha cantado el Gloria, seguido de la oración colecta, que hace referencia al designio del Padre de edificar su Iglesia sobre Pedro. La primera lectura se ha realizado en castellano seguida de un salmo responsorial en italiano, para después hacerlo en inglés. Tras la proclamación del Evangelio, tres cardenales de los tres órdenes -diáconos, presbíteros y obispos- y de diferentes continentes se han acercado a León XIV. El primero le ha impuesto el palio; el segundo, con una oración especial, ha pedido la presencia y la asistencia del Señor sobre el Papa; mientras que el tercero le ha entregado el Anillo del Pescador. A continuación se ha pronunciado una oración pidiendo al Espíritu Santo «fortaleza y mansedumbre» para el nuevo Pontífice, que seguidamente ha bendecido a la asamblea con el Libro de los Evangelios. El siguiente paso de esta compleja liturgia ha sido el conocido como 'rito de la obediencia' por parte de doce representantes de diferentes grupos de la Iglesia provenientes de diversas partes del mundo. Tras la homilía del Pontífice, se ha cantado el Credo, al cual le ha seguido la oración de los fieles con cinco invocaciones, en portugués, francés, árabe, polaco y chino. Se ha rogado por la Iglesia, por el propio Papa, por aquellos que tienen responsabilidades de gobierno y por los que sufren y atraviesan dificultades. Solo queda ahora que León XIV acuda a San Juan de Letrán para sentarse en la cátedra del obispo de Roma.

