Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada» «Es uno de los peores sitios en los que he estado», afirma la chica

B. V. Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El Guggenheim de Bilbao es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Un museo reconocido en el mundo que atrae a miles de turistas. Sin embargo, no a todo el mundo le gusta. Es el caso de Sasha, una joven rusa que solo echa pestes sobre la pinacoteca. En un vídeo en su perfil de TikTok critica el museo, del que llega a decir que es «uno de los peores sitios» que ha visitado en toda su vida.

La joven, que cuenta con 200 mil seguidores en su perfil (@enamoradadelespanol), habla de cómo veía de lejos el museo. También menciona a la araña (Mamá) y Puppy, que confunde con «un oso». Al pasar por allí pensó en entrar y se llevó una decepción. «Es una cosa tan vergonzosa, no he visto en toda mi vida una cosa así».

Sasha admite que «no es muy fan de museos», pero que «algo» le suele gustar. En el Guggenheim, no. Es más, solo lo critica. «No es un museo, veo poco de eso. Me siento estafada por 18 euros», suelta. «No me gusta gastar dinero en vano, lo he tirado», concluye.