El joven bilbaíno que se ha propuesto recorrer Japón a pie: «Empieza la aventura de mi vida» Martín Sanz, de 23 años, recorrerá durante aproximadamente tres meses los más de 1.200 kilómetros que separan Tokio de Kumamoto

Marina León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:11 | Actualizado 19:02h.

Martín Sanz (@martinnsanzz_) tiene 23 años y está a punto de lanzarse a por el que probablemente se convierta en el viaje de su vida. Este bilbaíno pone rumbo a Japón el jueves y su objetivo es recorrer el país a pie durante los próximos tres meses, más de 1.200 kilómetros desde Tokio hasta Kumamoto. Para dejar constancia de la experiencia, documentará el viaje y lo compartirá en sus redes sociales.

«Soy bastante friki», reconoce. «Gracias al anime y el manga me enamoré del país y de su cultura. Siempre he querido conocerlo», explica el joven, graduado en desarrollo de videojuegos. Por este motivo, lleva dos años organizando la gran aventura que está a punto de comenzar. «Gracias a este viaje quiero reconectar con mi niño curioso y aventurero que se ha ido perdiendo con los años; y documentar mi camino día a día, desde los rascacielos de las ciudades hasta las montañas y costas rurales de Nippon», cuenta.

Aunque el verdadero impulso se lo dio su madre. Martín se sacó el máster mientras trabajaba y «hubo un momento en el que me agobié mucho. Mi madre me dijo: 'tienes que ver mundo ahora que eres joven, viajar, descubrir...'», dice. Al poco tiempo, Martín le planteó la idea del viaje a Japón y a su madre «le cambió la cara», añade entre risas. Ahora, con todo bien atado «ella está muy orgullosa y se lo cuenta a todo el mundo».

Acampar en parques

El joven ha dividido el viaje en seis etapas (Tokio-Monte Fuji/ Monte Fuji-Nagoya/ Nagoya-Kyoto/ Kobe-Hiroshima/ Hiroshima-Kitakyushu/ Kitakyushu-Kumamoto) y en total ha dedicado cinco meses a planear la ruta kilómetro a kilómetro. «Antes de verano lo tenía todo cerrado para no agobiarme», explica. El jueves volará de Barcelona a Milán, hará una escala de 22 horas y pondrá rumbo a Tailandia. Desde allí, cogerá un avión a Japón, donde aterrizará el sábado. «Aunque actualmente me esté preparando físicamente, yendo al gimnasio y haciendo deporte, esto no solo será un reto físico, sino también mental. Será mi primer viaje solo como mochilero en un país nuevo. No sé cómo será pasar tanto tiempo conmigo mismo».

En cuanto al presupuesto, Martín ha estado ahorrando y pretende «hacer un viaje muy económico». Aunque sí que ha reservado algún hostal en las principales ciudades, la mayor parte del tiempo dormirá al aire libre en tienda de campaña, en parques o zonas de montaña. Estos días ha tocado despedirse de amigos y familia. «Ha habido todo tipo de reacciones», dice. «Están muy contentos y me apoyan, pero, como es lógico, también les da miedo que me pueda pasar algo», añade. Aunque le gustan los viajes, nunca ha hecho uno de estas características. «Me fui solo a Copenhage tres días, pero lo de viajar a otro continente a miles de kilómetros... No he hecho nada parecido nunca», añade Martín, que ya está en Barcelona contando las horas para subirse al primer avión.