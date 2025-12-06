El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Piscolabis

El día que te haces adulto

Hay momentos que son recuerdos y otros que marcan fronteras

Jon Uriarte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:43

Comenta

«Como sola en la silla grande. Ya soy mayor». Lo dijo con tal seguridad que si no llega a tener tres años habría creído ... que después de comer se nos iba de casa para independizarse. Sigue haciendo cosas propias de su edad, pero cuando se lo recuerdo sonríe orgullosa. Tengo claro que en Nochebuena se sentará sola y, aunque aún no llega a la mesa, lo hará sin cojines porque «eso es de pequeños». Desconozco si será su recuerdo del momento en que se sintió, por primera vez, mayor. Ese día que se graba a fuego en la memoria y que, con frecuencia, no es trascendental ni impactante. Un aparente hecho normal que, por lo que sea, aprieta el interruptor que nos hace sentir de otra manera. En mi caso tuvo que ver con cierta bebida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  2. 2

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  3. 3 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  4. 4

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  5. 5

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  6. 6

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Getxo solicita a la Fiscalía que investigue si hay delito en la reforma de la casa de La Galea
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que te haces adulto

El día que te haces adulto