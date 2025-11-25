El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Efe

Investigan una agresión sexual entre menores en un colegio de Madrid

Los padres del niño agredido, de seis años, han presentado una denuncia contra los supuestos agresores, de 11

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

La Guardia Civil está investigando una denuncia realizada por los padres de un niño de 6 años. Según informan, habría sido víctima de presuntas agresiones sexuales a manos de dos compañeros de su mismo colegio, aunque de cursos más avanzados. En concreto, los acusados tienen 11 años. La Fiscalía de Menores también ha abierto diligencias y la Consejería de Educación estudia si se han aplicado los protocolos de manera correcta.

Aunque la denuncia consta desde mediados de noviembre, las pesquisas se dirigen también a si los hechos podrían remontarse a septiembre, coincidienco con el nuevo año escolar, cuando la presunta víctima comenzó primer curso de Primaria.

El centro en cuestión es el colegio público San José, en el barrio de Las Matas (Las Rozas), según ha confirmado a este diario fuentes de la Guardia Civil. Los padres del menor comenzaron a sospechar de que algo estaba sucediendo cuando se dieron cuenta de que el niño presentaba moratones y golpes que parecía que fuesen consecuencia de pellizcos realizados por parte de los otros dos alumnos.

«La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el colegio público San José para garantizar la seguridad de sus alumnos mientras se investiga lo ocurrido», precisan desde la consejería regional de Educación. Unas palabras que llegan tras el comunicado emitido por el centro escolar a los padres en el que aseguran que están «actuando con la máxima diligencia, responsabilidad y coordinacioón con los servicios competentes».

El escrito del centro público, fechado a 18 de noviembre, habla de «posible situación de riesgo, sospecha o evidencia de agresión sexual»; por ello, asegura la dirección del San José, «se están llevando a cabo todas las actuaciones, pasos y comunicaciones» que dicta el protocolo. «Garantizando en todo momento -añade- la protección, confidencialidad y bienestar del alumnado».

