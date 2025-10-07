El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imágenes de microscopía de fluorescencia basada en hoja de luz del cerebro de un ratón (der.) 12 horas después haber sido tratado con nanopartículas, comparado con otro de control (izq.). Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones

Un tratamiento de nanopartículas, que no actúa sobre las neuronas y sí en la barrera que separa al cerebro del flujo sanguíneo, restaura la función cerebral dañada en roedores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

¿Puede un ratón de 18 meses, equivalente a los 90 años humanos, con deterioro cognitivo similar al alzhéimer recuperar sus funciones cerebrales como si ... fuera joven? Una investigación dirigida por científicos españoles responde que sí. Los científicos comenzaron a tratar al animal cuando tenía doce meses (60 años de una persona) con nanopartículas y a los seis meses «el resultado fue impresionante. El animal había recuperado el comportamiento de un ratón sano», asegura un comunicado del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (Ibec), sobre los «efectos terapéuticos» del tratamiento ensayado para el deterioro de memoria.

