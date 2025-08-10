El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cámara se está probando este verano en una playa levantina. Dinycon

Una IA contra las cifras alarmantes de ahogados

El centro tecnológico vasco Tekniker desarrolla un sistema que localiza a nadadores en riesgo de ser 'engullidos' porlas peligrosas corrientes de resaca

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:04

Como si un socorrista vigilara la playa día y noche, en verano y en invierno, con buen y mal tiempo. El centro tecnológico vasco Tekniker ... ha desarrollado un sistema de detección de bañistas en peligro en tiempo real basado en inteligencia artificial (IA). En la práctica, es una cámara con un pequeño ordenador asociado que se coloca en altura y que se está probando este verano en una playa de la costa mediterránea.

